Kdo je zamenjal NK Olimpija v zvezni ligi nekdanje SFRJ?

1. Vodstvo nogometnega kluba Olimpija je v tem času pred 30 leti odstopilo od prvoligaškega tekmovanja zvezne lige nekdanje SFRJ. Ljubljančani so vstopili v slovensko ligo in začeli prvenstvo v 2. kolu z Domžalami (3:0; Ubavić, Udovič, Topić), slovenska liga je zato štela 21 klubov. Kdo je zamenjal Olimpijo v 1. ligi Jugoslavije?

A) NK Zagreb

B) Sutjeska Nikšić

C) Rad Beograd



2. Na včerajšnji dan pred desetimi leti so na Otoku odprli angleško nogometno sezono 2011/12. Naslov prvaka je osvojil Manchester City z enakim številom točk kot Manchester United (89), najbolj zadolžen pa je bil Chelsea, ki je končal na šestem mestu. Koliko je tedaj klub Romana Abramoviča dolgoval upnikom?

A) 444 milijonov evrov

B) 644 milijonov evrov

C) 844 milijonov evrov



3. Na današnji dan pred 15 leti smo potegnili črto pod evropsko prvenstvo v atletiki, ki ga je gostil Göteborg. Naš tedanji poročevalec Vito Divac je v analizi izpostavil več imen, posebej je podčrtal dobitnika kolajne Matica Osovnikarja. Gorenjski šprinter je končal na tretjem mestu v teku na 100 metrov. Kakšen je bil njegov čas?

A) 10,34

B) 10,24

C) 10,14

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: