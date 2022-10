Kdo je že 34 let svetovni rekorder v disciplini Kristjana Čeha?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (12. 10.): 1. A) Zaradi poškodbe; 2. B) Zdravko Zovko; 3. C) Detroit Red Wings.

1. Kristjan Čeh si je s podvigi v metu diska prislužil mesto med desetimi nominiranci za atleta leta 2022. 15. oktobra 1968 pa se je v anale vpisal njegov slavni predhodnik Al Oerter. V Ciudad de Mexicu je bil četrtič zapored prvi na olimpijskih igrah, v zgodovini iger ni nihče drug zmagal več kot dvakrat. Američan je tudi štirikrat izboljšal svetovni rekord, kdo je od leta 1986 njegov lastnik s 74,08 m?

A) Wolfgang Schmidt

B) Jürgen Schult

C) Jurij Dumčev

2. Na današnji dan leta 2003 so nogometaši Olimpije dosegli enega od svojih mednarodnih vrhuncev. V povratnem soočenju 1. kroga pokala UEFA so po remiju v Ljubljani (1:1) gostovali na slovitem štadionu Anfield Road in izgubili proti Liverpoolu z 0:3. Kljub porazu je bil eden od junakov tekme vratar Borut Mavrič, ki je med drugim ubranil enajstmetrovko. Kdo jo je streljal v domačem moštvu?

A) El Hadji Diouf

B) Harry Kewell

C) Emile Heskey

3. Že 33 je minilo, odkar je Wayne Gretzky postal najučinkovitejši hokejist NHL vseh časov in še danes brani prvo mesto. 15. oktobra 1989 je v dresu moštva Los Angeles Kings prehitel kanadskega rojaka Gordieja Howa, ustavil pa se je šele pri 894 golih in 1963 asistencah v 1487 nastopih v rednih delih prvenstev. Kdo je zdaj na drugem mestu večne lestvice s 1921 točkami (766 golov in 1155 asistenc)?