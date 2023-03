Kdo lahko v Sloveniji izvaja vodene vadbe

Zakon o športu opredeljuje, da lahko v Sloveniji kot strokovni kader v športu deluje le tisti, ki to izkazuje z javnoveljavnimi listinami oziroma diplomami. To v praksi pomeni, da lahko poklic trenerja na področju rekreacije izvajajo le posamezniki, ki imajo ustrezno visokošolsko/univerzitetno izobrazbo s področja športa (profesorji športne vzgoje, trenerji različnih panog, kineziologi), in strokovno usposobljen kader, ki je zaključil program usposabljanja z zakonom o športu določenih nosilcev usposabljanj (nacionalne panožne športne zveze, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite). Poleg tega morajo biti ti posamezniki vpisani v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šport Slovenije.

Javnoveljavni programi usposabljanja, ki potekajo v Sloveniji, se za področje športne rekreacije in športa starejših izvajajo pod okriljem OKS-ZŠZ, za področje dela z invalidi na Zvezi ŠIS-SPK in na področju posameznih športov nacionalne panožne zveze.

Prijavite se na nov razpis usposabljanja Vsi tisti, ki bi svojo poklicno pot nadaljevali na področju športa in bi radi kot trenerji izvajali dejavnosti v svetu rekreacije, se lahko prijavite na razpis usposabljanja, ki ga organizira Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ). Po končanem usposabljanju boste dobili naziv strokovni delavec 1, športna rekreacija, in strokovni delavec 1, šport starejših. Usposabljanje bo od 14. 4. do 2. 7. 2023. Pogoji za vključitev v program: najmanj 18 let,

končana najmanj srednja poklicna izobrazba,

najmanj eno leto (najmanj 60 ur) vadbenih izkušenj na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj, trener, saj za to nima kompetenc),

opravljen 10-urni tečaj prve pomoči. Na usposabljanje bo sprejetih največ 50 kandidatov in kandidatk, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov in kandidatk. Rok za prijavo je ponedeljek, 3. 4. 2023, do 10. ure. Več o razpisu si lahko preberete TUKAJ. POVEZAVA NA E-PRIJAVO NA USPOSABLJANJE

FOTO: Shutterstock

Zakaj je ustrezno usposobljen trener boljša izbira

Pomembno je, da se tisti, ki se želijo vključiti v kakšno vodeno rekreacijo, prepričajo, da je posameznik, ki izvaja storitve, usposobljen in da ga je priznalo ministrstvo, pristojno za šport. To jim bo pomagalo zagotoviti varno in učinkovito vadbo, ki ustreza njihovim potrebam.

Pri treniranju izbranih športnih panog (smučanje, atletika, gimnastika, plavanje, nogomet ...) je to področje manj problematično. Težava je na področju športne rekreacije, kjer je v zadnjih letih naval različnih osebnih trenerjev, ki pa nimajo vedno preverljive ustrezne kompetence.

Samo strokovno podkovan trener bo znal pravilno usmerjati svoje vadeče, saj bo pravilno načrtoval in izvajal vadbe, ki bodo prinesle želene rezultate. To je še posebej pomembno pri rehabilitaciji po poškodbi ali operaciji.

Poleg načrtovanja in izvajanja vadbe lahko izkušeni trenerji ponudijo tudi dragocene nasvete, pomagajo določiti realne cilje in zagotavljajo pravo mero motivacije. Zaradi strokovnosti lažje pristopijo k individualni obravnavi posameznika, se prilagodijo posameznim ciljem, željam in telesnim zmogljivostim. Vsi ti dejavniki so ključni za splošni uspeh vadbe.

FOTO: Shutterstock

Po drugi strani pa je prav nepravilno načrtovanje razlog za neučinkovito ali celo škodljivo vadbo – posledica napačno koordinirane vadbe se lahko bolečine, poškodbe in druge zdravstvene težave.

V Sloveniji lahko torej vodeno vadbo izvajajo le usposobljeni in kompetentni strokovnjaki, ki so opravili zahtevano izobraževanje in usposabljanje ter jih je priznalo ministrstvo za šport. Samo tako lahko vadeči dobijo prava zagotovila, da je vadba varna in učinkovita ter da jo izvaja strokovnjak, ki ima potrebna znanja in usposobljenost.

Vas zanima uradno usposabljanje, ki bi vam zagotovilo prave kompetence za delo trenerja v rekreaciji? PRIJAVITE SE NA RAZPIS.

Naročnik oglasne vsebine je OKS