Kljub koronavirusu pričakujejo na tribunah 135.000 gledalcev

Slovita avtomobilistična dirka 500 milj Indianapolisa ima bogato zgodovino, saj so jo prvič priredili leta 1911, in prireditelji se ji zlepa ne bodo odpovedali. Za letošnjo preizkušnjo na 800 km dolgi razdalji (200 krogov), ki bo na sporedu 30. maja, načrtujejo prodajo 135.000 vstopnic.



To je sicer 40 odstotkov zmogljivosti tribun, a vendarle pomeni rekorden obisk na kakšni športni prireditvi od začetka pandemije koronavirusa. Zato so ljubitelje hitrosti pozvali, naj se čim prej cepijo proti covidu-19 in pri tem ponudili storitve svoje medicinske klinike. Doslej so največji obisk zabeležili leta 2016 na jubilejni stoti dirki – 350.000 gledalcev.



500 milj Indianapolisa neuradno sodi v prestižno avtomobilistično trojico, v kateri sta še 24 ur Le Mansa in velika nagrada Monaka.

