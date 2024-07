Ključni mesec za Gajserja v lovu na šesti naslov

V nadaljevanju preberite:

Podobno kot Tadej Pogačar v Alpah in Nici se je na dveh kolesih v Loketu počutil Tim Gajser, do velike zmage, sploh prve na Češkem, so mu pomagali tudi slovenski navijači, ki so visoko dvignili zastave, ko je zadonela Zdravljica, Gajser pa je ponosno dvignil rdečo tablico vodilnega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v motokrosu.

Gajser je bil zelo zadovoljen. Morda je češki urok premagal s tem, ko se je lani po težki poškodbi vrnil prav na tem prizorišču blizu zdraviliškega mesta Karlovy Vary.

Kaj je povedal Tiga243 po zmagi? Zakaj gredo pohvale Jeffreyju Herlingsu in zakaj bi lahko bil bolj nevaren v bitki za naslov kot Jorge Prado? Kakšna je razlika in zakaj? Kakšne dirke sledijo? Oglejte si fotografije in video.