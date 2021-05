Ko ta šport le ne bi bil tako krut

Rezultati dirke za veliko nagrado Italije v Mugellu:

1. Quartararo (Fra, yamaha) 41:16,344, 2. Oliveira (Por, KTM) + 2,592, 3. Mir (Špa, suzuki) 3,000, 4. Zarco (Fra, ducati) 3,535, 5. Binder (JA, KTM) 4,903, 6. Miller (Avst, ducati) 6,233, 7. Espargaro (Špa, aprilia) 8,030, 8. Viñales (Špa, yamaha) 17,239.

Tokrat si je težko nadel čelado

Čeprav so Jasonu Dupasquierju takoj nudili prvo pomoč, so bile njegove poškodbe na žalost prehude. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Vrstni red za svetovno prvenstvo (6/19):

1. Quartararo (Fra, Yamaha) 105, 2. Zarco (Fra, Ducati) 81, 3. Bagnaia (Ita, Ducati) 79, 4. Miller (Avs, Ducati) 74, 5. Mir (Špa, Suzuki) 65, 6. Viñales (Špa, Yamaha) 64, 7. Espargaro (Špa, aprilia) 44, 8. Binder (JA, KTM) 35.

Francoski motociklistični zvezdnikse je na včerajšnji veliki nagradi Italije bolj kot s tekmeci boril s čustvi. Med častnim krogom je ustavil svojo yamaho YZR-M1, potisnil glavo med krmilo in za nekaj trenutkov povsem (ob)miroval. Ko se je vrnil v bokse, je pred televizijskimi kamerami razgrnil švicarsko zastavo, med slovesno razglasitvijo pa je s solznimi očmi nadvse zadržano proslavil svojo zmago.Podvig je posvetil nesrečnemu, še ne 20-letnemu motoristu iz Švice, ki je tragično preminil malo pred začetkom preizkušnje v razredu motoGP, potem ko so bile zanj usodne poškodbe glave, ki jih je dan prej dobil v grozljivi nesreči med kvalifikacijami kategorije moto3.»Pred štartom, pred katerim smo se z minuto molka spomnili na tragično ponesrečenega Jasona, je v meni kar vrelo od čustev. Težko je bilo začeti dirko in še težje ostati zbran, v slehernem krogu sem bil namreč z mislimi pri Dupasquierju. Ni lahko in težko zdaj strnem svoje občutke. Resda sem zmagal, toda izgubili smo prijatelja. Ta zmaga je zanj in za mojo mamo, kajti v Franciji danes praznujemo materinski dan,« je bil vidno ganjen Quartararo, potem ko si je s čelado, na kateri je imel napis Jason, pridirkal tretjo letošnjo zmago in skupno šesto v kraljevskem razredu. Z njo se je kot vodilni dirkač oddaljil od zasledovalcev v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo, v kateri ima že 24 točk naskoka pred včeraj četrtouvrščenim rojakom(Ducati).V Mugellu, kjer je začetek preizkušnje zaznamovala nenavadna nesreča domačega novinca(Ducati), ki je ob koncu ogrevalnega kroga pred seboj prezrl Zarcoja in pri zaviranju naredil salto, se je včeraj Quartararoju najbolj približal drugouvrščeni Portugalec(KTM), tretje mesto pa si je pridirkal španski branilec lovorike(Suzuki). Oba sta bila, kakor pravzaprav vsi, prav tako z mislimi pri Dupasquierju in njegovih najbližjih.»Na začetku se nisem počutil najbolje in potreboval sem kar nekaj časa, preden sem našel pravi ritem. Z drugim mestom sem dosegel najboljši rezultat v tej sezoni, a veliko raje bi si ga priboril v drugačnih okoliščinah. Želel bi si, da naš šport včasih ne bi bil tako krut, je pa dirkanje naša velika strast,« je s cmokom v grlu dejal 26-letni Portugalec, tri leta mlajši Španec pa je priznal, da si je tokrat težko nadel čelado, stopničke pa je posvetil nesrečnemu Švicarju in njegovi družini.Šestkratni svetovni prvak v motoGP(Honda) je – tako kot na začetku najhitrejši Italijan(Ducati) – s steze zdrsnil že v drugem krogu, legendarni domači matador(Yamaha) pa je dirko končal na 10. mestu. Naslednja preizkušnja bo že to nedeljo v Barceloni.