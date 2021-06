Kocijančič bi bil včeraj zelo vesel

V Mestni hiši Rotovž so včeraj slavnostno zapečatili Olimpijski festival evropske mladine (OFEM), ki bo poleti 2023 v Mariboru. Pogodbo za izvedbo tega tekmovanja, na katerem se merijo vzhajajoči športni zvezdniki, stari od 15 do 18 let, sta ob mariborskem županu Saši Arsenoviču in Bogdanu Gabrovcu, prvem možu Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), podpisala še Spyros Capralos, novi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev (EOC), in Raffaele Pagnozzi, generalni sekretar EOC.



Slovenija bo drugič priredila OFEM, prvič poletnega, potem ko je bil Bled januarja 2003 gostitelj tovrstne prireditve v zimskih panogah. V Mariboru pričakujejo, da bo k njim pripotovalo več kot 3000 športnih upov, z njimi pa tudi precej spremljevalcev.



»To je izjemna priložnost za celotno regijo. Verjamem, da se bo Maribor, ki je navajen organizirati velike dogodke, takrat predstavil v novi luči,« je napovedal Arsenovič, pri čemer je imel v mislih prenovo dvorane Tabor in zahodne tribune na Ljudskem vrtu, ogrevalnico za atletski štadion, urejeno nabrežje ob Dravi ...



Gabrovec je razkril, da se je za izvedbo tega tekmovanja pri nas zavzemal lani preminuli Janez Kocijančič. »Verjamem, da bi bil zdaj zelo vesel, poleg tega sem prepričan, da bomo odlično priredili tekmovanje v dvanajstih panogah (atletiki, gimnastiki, cestnem in gorskem kolesarstvu, judu, kajakaštvu na mirnih vodah, košarki 3x3, odbojki, plavanju, rolkanju, rokometu, tenisu, ženskem nogometu),« se je predsednik OKS spomnil svojega predhodnika in do svoje smrti prvega moža EOC.



Na tem položaju ga je pred dnevi nasledil Capralos, ki je z izbranimi besedami govoril o Kocijančiču, Mariboru in Sloveniji. »Zelo sem vesel, da smo v tem lepem mestu, sredi te čudovite dežele, podpisali pogodbo za organizacijo OFEM. To je pomembno tekmovanje za mlade ase na poti do velikih zvezd,« je poudaril 66-letni Grk, s katerim bomo daljši pogovor objavili v sobotnem Delu.

