Kako se je Tina Maze odrezala v slalomu in smuku v Ga-Pa?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (17. 2.):

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (17. 2.):

1. A) 3.; 2. A) Dve zmagi našega moštva; 3. C) 30.000.

A) 5.

B) 7.

C) 9.

A) 2

B) 1

C) 4

A) Vladimir Ružička

B) Petr Svoboda

C) Jaromir Jagr

1. Pred natanko desetimi leti se je v Garmisch-Partenkirchnu končalo 41. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Slovenija je bila peta na lestvici najuspešnejših držav z eno zlato in eno srebrno kolajno, obe je osvojila. V kombinaciji je zaostala le zaza devet stotink, v veleslalomu pa je z enako prednostjo ugnala srebrno. Kateri mesti je zasedla v slalomu in smuku?2. Danes praznuje 50. rojstni dan, najboljši finski nogometaš vseh časov. Reprezentančni dres je nosil na 137 tekmah, na klubski ravni je najdlje branil barve Ajaxa, igral pa je tudi za Barcelono in Liverpool. Jeseni 1997 so si ga zapolnili tudi Mariborčani, saj je zatresel njihovo mrežo na obeh tekmah 1. kroga pokala UEFA. V Ljudskem vrtu je bilo 1:1, koliko golov je Litmanen zabil v Amsterdamu (9:1)?3. Na današnji dan leta 1998 jeprispeval kar pet golov k zmagi hokejistov Sovjetske zveze nad Finsko (7:4) v polfinalu olimpijskih iger v Naganu. Skupno je zabil devet golov, daleč največ med vsemi, a ker ni zbral niti ene asistence, je bil šele tretji med najučinkovitejšimi igralci OI; prvi je bil Finec(4+6). V finalu iger je Češka ugnala Ruse z 1:0, kdo je bil strelec zlatega gola?