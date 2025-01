(KOMENTAR) Spektakel ali kaos?

Svetovno prvenstvo v hitrih disciplinah je v zadnjih letih postalo eno najbolj odmevnih in priljubljenih tekmovanj Svetovne šahovske federacije (FIDE). Termin v prazničnih dneh iztekajočega leta in atraktiven format vselej zagotavljata fantastične številke gledanosti in privabljata sponzorski denar. S prvenstvom, ki je zaokrožilo tekmovalno leto 2024, je imela FIDE zagotovo še bolj visokoleteče načrte, saj so ga organizirali v newyorškem poslovnem središču na Wall Streetu. In čeprav je prineslo šest dni zelo intenzivnega dogajanja tako na šahovnicah kot izven njih, zaradi katerega je bil šah ponovno deležen široke medijske pozornosti, FIDE zagotovo ni imela v mislih tako turbulentnega poteka.

V središču kontroverznosti je bil najboljši igralec zadnjih dveh desetletji in najbolj prepoznavna šahovska ikona Magnus Carlsen. Po sporu glede upoštevanja pravil oblačenja in njegovi izključitvi s pospešenega dela turnirja sicer ni prišlo do eskalacije napetosti s FIDE, kot je kazalo v prvih (zelo ostrih) izjavah Norvežana. Očitno je predsednik Arkadij Dvorkovič umiril strasti in poskrbel, da je Carlsen vendarle sodeloval na promocijskem dogodku s sponzorji ter se nato podal v obrambo svojega naslova v hitropoteznem šahu. Tokrat so mu sicer dovolili igranje v kavbojkah, vseeno pa ni šlo brez novega škandala.

V finalu se je Carlsen srečal s svojim starim znancem, Rusom Janom Nepomnjačim in po neodločenem rezultatu v uvodnih štirih partijah bi novega/starega svetovnega prvaka morali dobiti z naslednjo odločeno partijo. Odločitve pa ni bilo niti po treh sila borbenih partijah podaljška, ki se je nato nepričakovano končal z dvema zmagovalcema in delitvijo lovorike svetovnega prvaka. Glavni pobudnik tega edinstvenega razpleta v zgodovini uradnih tekmovanj pod okriljem FIDE je bil prav Carlsen, dodatno pa je strasti razburkal še posnetek, ki je prišel v javnost in v katerem slednji na precej nešporten način poskuša vsiljevati svoj predlog. Končna beseda je ponovno pripadla Dvorkoviču, ki se je, bržčas v izogib še večjemu škandalu, strinjal z delitvijo lovorike, z vnovičnim popuščanjem Carlsenu pa poskrbel za precejšnje ogorčenje svetovne šahovske javnosti.

Magnus Carlsen spet dviguje prah. Foto Dibyangshu Sarkar/AFP

Odnos med FIDE in Carlsenom je že dolgo precej nelagoden, saj Norvežan predstavlja glavni magnet v svetu šaha, po drugi strani pa je kot muhasti zvezdnik vselej težaven zalogaj za birokratsko organizacijo. Izbruh napetosti, kakršnemu smo bili priča v New Yorku, je zagotovo del širše zgodbe merjenja moči, saj je znano, da Carlsen s pomočjo novih sponzorjev v letošnjem letu začenja serijo elitnih turnirjev v tako imenovanem naključnem šahu. Ta bi lahko v prihodnje predstavljal protiutež standardni različici in igro ponovno naredil bolj nepredvidljivo in s tem zanimivo. Gre torej za neposreden izziv vlogi in vplivu FIDE, Carlsen pa se pri svojem konfliktu s slednjo očitno podaja na podobno pot, kot sta jo ubrala dva od njegovih legendarnih predhodnikov na svetovnem šahovskem prestolu, Bobby Fischer in Gari Kasparov.

Stopnjevanje omenjenega konflikta v letošnjem letu bi lahko precej negativno vplivalo na situacijo v svetu šaha, ki je pred približno tremi desetletji že lahko občutil kaos dveh nasprotujočih si organizacij. Številni igralci in igralke so tudi zelo jasno izrazili svoje nestrinjanje s tem, da lahko Carlsen glede na trenutno voljo in razpoloženje kroji turnirska pravila, s svojim obnašanjem pa praktično zasenči celotno tekmovanje. Najbolj na škodo ostalim svetovnim prvakom, ki bi si s svojimi dosežki zaslužili precej več pozornosti. 18-letnemu Rusu Volodarju Murzinu je tako s presenetljivo zmago na prvenstvu v pospešenem tempu dokončno uspel preboj na najvišjem nivoju, ki ga je s svojim talentom napovedoval že nekaj časa. Medtem pa so v ženski konkurenci prevladale izkušnje, saj je v pospešenem tempu slavila 37-letna Indijka Humpy Koneru, v hitropoteznem pa 33-letna Kitajka Ju Wenjun, ki tako trenutno poleg naslova svetovne prvakinje v standardnem šahu v svojih rokah drži tudi hitropotezno lovoriko.