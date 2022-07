Komentator suspendiran, ker je dirkača označil za avtista

Belgijska televizija RTBF Sport je suspendirala komentatorja formule 1, ker je med prenosom zadnje dirke za VN Avstrije v Spielbergu kanadskega dirkača Lancea Strolla označil za avtista.

Lionel Froissart je ta izrazil uporabil, ko je želel poudariti slabo komunikacijo med voznikom in njegovim moštvom. Aston Martin. Sokomentator Gaetan Vigneron se je ogradil od izjave in dejal: »To je premočna beseda, šli ste predaleč«; nakar je Froissart odgovoril: »Ne, to je resnica.«

RTBF je kasneje podala izjavo za javnost, v kateri je strogo obsodila besede: »Povezovanje avtizma in načina kominikacije je bilo povsem zunaj konteksta in v nasprotju z vrednotami RTBF. Notranja preiskava bo razkrila, kaj je botrovalo temu incidentu. Do nadaljnjega ne bomo več sodelovali z omenjenim komentatorjem.«

Lance Stroll je doslej osvojil le tri točke. FOTO: Jure Makovec/AFP

Stroll je VN Avstrije končal na 13. mestu, v tej sezoni je zbral vsega tri točke, slabši od njega je samo rojak Nicholas Latifi iz Williamsa. Drugi voznik Aston Martina, Sebastian Vettel, je osvojil 15 točk. Strollu očitajo, da mu je sedež v F1 kupil oče Lawrence Stroll, lastnik britanskega moštva.