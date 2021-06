Kozinova v Španijo tudi po zmenek z veliko Claresso Shields

Nasprotnica slovenske boksarke bo Zambijka Lolita Muzeya. Zmagovalka ima obljubljen naslednji boj z ameriško zvezdnico Claresso Shields.



»Zame je to izredna priložnost za dvoboj s Shieldsovo, zato pride v poštev le zmaga. V zadnjem obdobju smo veliko delali na fiziki, sem hitrejša in močnejša kot prej, močno imam izboljšano eksplozivnost,« je o napredku na treningu pred dvobojem povedala Kozinova.



Skupaj s trenerskim štabom so prepričani, da je slovenska šampionka pridobila na hitrosti, moči in vzdržljivosti.



»Tako še nisem bila pripravljena. Treningi so bili težki, a je trener Rudi Pavlin z ekipo pripravil tudi zelo zanimive treninge. Ko sam vidiš napredek in veš, da si na pravi poti, pa je vse več tudi volje za trdo delo,« je še povedala tekmovalka.

Dvoboj pod milim nebom

Posebnost dvoboja v Španiji bo dejstvo, da bo tekma pod milim nebom, zato se v Ljubljani že pripravljajo tudi na izredno vročino med dvobojem, ki bo zanesljivo bolj odgovarjala tekmici iz Afrike. Predvsem klimatske naprave tudi v tem vročinskem valu pridno ugašajo, da bo Slovenka v osrednjem dvoboju večera v Španiji lahko pokazala vse svoje znanje.



»Dvoboj ne bo lahek. Tekmica ima 16 zmag in je v profesionalni karieri še brez poraza. Je izredno atletska, napadalna in žilava. Nevarna je tudi v polrazdalji. A Ema je fizično močnejša in glede na prikazano na treningih, lahko dvoboj dobi tudi predčasno. To sicer ni glavni cilj, važna je zmaga, a Ema je napredovala tako fizično kot psihično in je vsak dan boljša,« pa napoveduje njen trener Rudi Pavlin.



Slednji je zato z mislimi sicer še pri boju z Zambijko, preračunava pa že priprave za dvoboj s Shieldsovo: »Ema je že zdaj prva izzivalka in v primeru zmage ima dvoboj zagotovljen. Sam računam, da bi bil lahko na sporedu decembra, ali pa v začetku prihodnjega leta.«



Kot rezervna možnost pa se za Kozinovo odpira tudi dvoboj z Britanko Savannah Marshall.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: