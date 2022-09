Kristjan Čeh in Anita Horvat v finalu diamantne lige

Anita Horvat je dobila povabilo organizatorjev za nastop na 800 m. Horvatova, sedma je bila julija na svetovnem prvenstvu, je med desetimi atletinjami, ki bodo na dva stadionska kroga štartale ob 21.19. Prvič v zgodovini v finalu najprestižnejše serije svetovnih mitingov nastopa trojica Slovencev. Tina Šutej je bila v sredo tretja v skoku s palico, preskočila je 4,61 m in ponovila lansko uvrstitev. Zmagala je Avstralka Nina Kennedy, bronasta na letošnjem svetovnem prvenstvu, s 4,81 m.

Kristjan Čeh je bil lani v finalu diamantne lige drugi in si letos želi na sam vrh. Poleg diamantnega pokala bi v primeru zmage osvojil še 30.000 ameriških dolarjev (30.015 evrov) in si priboril povabilo za nastop na SP prihodnje leto v Budimpešti, za kar pa je sicer že dosegel tudi mednarodno normo.

Triindvajsetletni Čeh je zmagal na vseh štirih tekmah v disku na diamantnih tekmah, v Birminghamu, Rabatu, Rimu in tudi Stockholmu, kjer je bila zadnja tekma v disciplini 30. junija. Z 32 točkami je bil krepko pred drugim Švedom Danielom Stahlom, olimpijski prvak je zbral 23 točk.

»Včasih je štelo točkovanje za skupni seštevek diamantne lige do konca, sedaj pa že nekaj sezon ne. V Zürichu moram zmagati, da dobim pokal. Zadnji treningi so bili dobri, sem pripravljen in kolikor toliko spočit, do tekme pa bom še bolj,« je povedal pred finalom evropski podprvak.