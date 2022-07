Kristjan Čeh v boj tudi za 70.000 dolarjev

Organizatorji letošnjega svetovnega prvenstva v atletiki so razkrili nagradni sklad za najboljše atlete in atletinje na tekmovanju v mestu Eugene. Američani so povečali skupni nagradni sklad s 7,53 milijona dolarjev, kolikor so razdelili na prvenstvu leta 2019 v Dohi, na 8,5 milijona dolarjev, kolikor bodo v seštevku znašale letošnje nagrade za najboljše.

Nagrajeni vsi športniki do osmega mesta

Nosilci zlate kolajne bodo poleg prestižne lovorike odnesli domov še vsak po 70.000 dolarjev, srebrna kolajna prinaša 35.000, bronasta pa 22.000 dolarjev. Finančno bodo nagrajeni vsi finalisti do osmega mesta, ki športnikom prinaša po 5000 dolarjev nagrade. Kristjan Čeh bi si torej v primeru odličnega nastopa na finalu meta diska zasluženo priigral tudi denarno nagrado.

V ekipnih panogah, kot je denimo štafeta, si bodo prve tri ekipe prislužile po 80, 40 oziroma 20 tisoč dolarjev. Morebitni svetovni rekord bi vsakomur prinesel dodatnih 100 tisočakov.