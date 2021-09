Lance Armstrong praznuje 50 let: koliko zmag na Touru so mu odvzeli?

Tonči Žlogar FOTO: Jure Eržen

Mirza Begić FOTO: Roman ŠŠipić

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (15. 9.):

1. B) Ameršek, Rožič; 2. C) 5; 3. C) Juan Pablo Montoya.

1. V teh dneh pred dvajsetimi leti smo na štadionu za Bežigradom spremljali zanimivo nogometno tekmo med Olimpijo in Hit Gorico. Goričani so prek razigranihinprešli v vodstvo z 1:0, nato je tri točke zagotovil gostiteljemz dvema goloma. A lestvici je po 8. kolu poveljevalo Primorje, četudi so njegovo tekmo s Koprom prekinili v 26. minuti. Kaj je bil razlog za to odločitev sodnika Kandareja?A) močan naliv in burjaB) vdor gostujočih navijačev na igriščeC) rdeči kartoni pri Koprčanih2. Na današnji dan pred desetimi leti so igrali v Kaunasu finalno tekmo evropskega prvenstva v košarki, v kateri je Španija ugnala Francijo (98:85). Kmalu so opravili analizo eura in ugotovili, da je bil najboljši strelec turnirja Francoz, najboljši skakalec Nemec, najboljši podajaleciz Srbije, najboljši bloker pa. Koliko »banan« je podelil center Slovenije, ki je zasedla 7. mesto?A) 11 oziroma 1 na tekmoB) 21 oziroma 1,9 na tekmoC) 42 oziroma 3,8 na tekmo3.Danes je srečal abrahama nekdanji kolesar. Rodil se je v Teksasu, v svojem času pa je veljal za najboljšega kolesarja na svetu. Med drugim je bil vladar dirke po Franciji v majici ekipe US Postal in Discoveryja – dokler mu seveda niso leta 2012 dokazali uporabo prepovedanih poživil. A zdaj 50-letnik je priznal zlorabo dopinga šele naslednje leto. Armstrongu so odvzeli vse zmage na Touru. Koliko jih je nanizal?A) 3B) 5C) 7