Le še ena zmaga za naslov svetovnega prvaka

Koprčan Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v kajtanju v Cagliariju na Sardiniji po predzadnjem dnevu ostal sam na čelu in bo imel v velikem finalu, kamor se je neposredno že uvrstil, dve točki. Za naslov potrebuje le še eno zmago. V finale najboljše četverice se je uvrstil tudi Maximilian Maeder iz Singapurja, ki je bil drugi po 14 regatah. Preostala finalista bosta znana po polfinalnih dvobojih v nedeljo, v katerih bodo za dve mesti tekmovali preostali tekmovalci do desetega mesta s po štirimi kajtarji v dveh polfinalih.

Vodišek je bil peti dan prvenstva najprej drugi, po dveh zmagah pa v četrtem plovu ni prišel do cilja. Ker se tri najslabše regate odštevajo in tako ne vplivajo na končni razplet, saj je njegov tretji izid, ki se ni upošteval, že drugo mesto. Poleg dveh nedokončanih regat je imel namreč v preostalih le zmage ali druga mesta in je bil več kot prepričljivo prvi po 14 plovih. V finalu olimpijskega razreda formula kite se bo tako znova pomeril tudi z Meanderjem. Singapurec je zmagal na odprtem evropskem prvenstvu pred dvema tednoma v Franciji, kjer je šel v finale z dvema zmagama, Vodišek pa z eno. Tokrat je obratno in evropski prvak Vodišek potrebuje le še eno zmago za naslov svetovnega prvaka.

»Dvanajst točk prednosti imam pred drugouvrščenim v skupnem seštevku, potem pa razlika še bolj narašča. V prvi regati, ko sem bil drugi, bi lahko protestiral. Ker smo prijatelji, sem mu rekel, da tega ne bom naredil, ker točk nisem nujno rabil. Sem pa protestiral proti Meanderju, ki je naredil napako, in sem protest gladko dobil. Tu je vse posneto in je bilo podrobnosti videti na kameri. Do jutrišnjega finala sem vse regate opravil na prvem in drugem mestu, razen dveh nedokončanih regat. Drugič se mi je to primerilo danes prav v zadnjem plovu. Zadel sem s verjetno s 'foilom' in mi je zvilo desno koleno. Nastopa nisem končal, sem šel hitro na kopno ter dal led na nogo. Sedaj je že boljše, bom šel še v ledeno vodo. Nato pa komaj čakam na nedeljski odločilni del SP,« je povedal Vodišek.