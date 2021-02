Legendarni boksar izgubil bitko s hudo boleznijo

V 68. letu starosti je preminil legendarni ameriški boksar Leon Spinks, olimpijski prvak v poltežki kategoriji iz Montreala 1976 in dobitnik bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu leta 1974 v Havani. Po uspešni amaterski karieri je odmevne zmage nizal tudi v poklicnem ringu.



Najodmevnejši skalp si je priboksal 15. februarja leta 1978, ko je v svojem komaj osmem profesionalnem dvoboju v Las Vegasu po točkah z 2:1 premagal slovitega rojaka Mohameda Alija. S tem uspehom si je izbojeval naslova svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah WBA in WBC.



Vodstvo slednjega združenja mu je sicer pozneje odvzelo šampionski pas, ker se je namesto s prvim izzivalcem Kenom Nortonom še enkrat pomeril z Alijem, ki je bil nato v povratnem obračunu boljši po soglasni sodniški odločitvi. Med profesionalci je Spinks sicer dosegel 26 zmag in tri neodločene izide ter doživel 17 porazov.



Kakor poročajo ameriški mediji, je »Neon Leon«, kot so ga klicali na vrhuncu športne poti, zdaj izgubil bitko s hudo boleznijo.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: