Lewandowski športnik Evrope po izboru PAP

Izbor športnika leta 2020

Poljska tiskovna agencija PAP je priredila že 63. izbor za najboljšega športnika Evrope, letošnji naziv si je priboril poljski nogometni zvezdnikNapadalec Bayerna ima za seboj zelo uspešno leto, v katerem je s klubom zmagal v ligi prvakov, nemškem prvenstvu, nemškem pokalu in nemškem superpokalu.Lewandowski je bil zavoljo svojih odličnih predstav nagrajen z več priznanji, med drugim ga je Svetovna nogometna zveza (FIFA) proglasila za nogometaša leta Zdaj je dobil tudi priznanje PAP, v glasovanju je prejel 180 točk in tesno premagal britanskega dirkača in svetovnega prvaka formule ena(176), tretji je bil švedski atlet(169).Med najboljšimi športniki so bili tudi trije Slovenci. Kolesarjainsta zasedla šesto oziroma sedmo mesto, košarkarpa se je uvrstil na 18. mesto.PAP izbor najboljšega športnika Evrope prireja že vse od leta 1958. Tokrat je v glasovanju sodelovalo 25 agencij iz vse Evrope.1. Robert Lewandowski (Poljska/nogomet) 180 točk2. Lewis Hamilton (Velika Britanija /formula 1) 1763. Armand Duplantis (Švedska/atletika) 1694. Novak Đoković (Srbija/tenis) 855. Rafael Nadal (Španija/tenis) 728. Giannis Antetokounmpo (Grčija/košarka) 429. Iga Swiatek (Poljska/tenis) 3210. Therese Johaug (Norveška/smučarski tek) 2811. Sifan Hassan (Nizozemska/atletika) 2712. Joan Mir (Španija/motociklizem) 2213. Dorothea Wierer (Italija/biatlon) 2114. Dominic Thiem (Avstrija(/tenis) 19. Anna van der Breggen (Nizozemska/kolesarstvo) 1916. Cristiano Ronaldo (Portugalska/nogomet) 1717. Marte Olsbu Roisland (Norveška/biatlon) 16. Federica Brignone (Italija/alpsko smučanje) 15. Johannes Tignes Boe (Norveška/biatlon) 15