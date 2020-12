Naslov najboljšega nogometaša pričakovano na Bavarsko in Poljsko

Na Bavarsko tudi priznanje za Neuerja

Virtualni dogodek sta vodila nekdanji as Ruud Gullit (levo) in britanska novinarka Reshmin Chowdhury. FOTO: Valeriano Di Domenico/AFP

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je izbrala najboljše akterje v letu 2020. Laskavi naslov si je s predstavami v zadnji sezoni zaslužil napadalec münchenskega Bayerna PoljakNaziv najboljšega vratarja, za katerega se je potegoval tudi Sloveneciz madridskega Atletica, je pripadel Nemcu»To je prav neverjeten občutek. Zelo sem ponosen in zadovoljen,« je v prvem odzivu ob prejemu malega srebrnega pokala za naziv najboljšega nogometaša na svetu dejal 32-letni Lewandowski, ki je v sklepnem krogu za to priznanje prejel več glasov od zvezdnika torinskega Juventusa Portugalcain Barceloninega asa ArgentincaTudi Fifina slovesnost je zaradi pandemije novega koronavirusa potekala digitalno. A izbor ni bil nič drugačen kot doslej. V izboru selektorjev in kapetanov državnih reprezentanc ter izbranih novinarjev je Lewandovski prejel 52 glasov, Ronaldo 38 in Messi 35. Lani je Lewandowski za Bayern odigral 47 tekem in dosegel 55 golov, vpisal pa je tudi deset podaj. S tem je bil ključni igralec Bayerna pri osvojitvi lige prvakov, superpokala ter nemškega prvenstva in pokala. V dresu Poljske pa je v zaigral na 14 tekmah in dosegel osem golov.Bavarci so se veselili tudi zaradi(28 glasov), ki je prejel naziv najboljšega vratarja. Neuer je prejel več glasov od(12) in Brazilca(20), ki čuva vrata Liverpoola.Med trenerji je bil za najboljšega ocenjen Liverpoolov Nemec, ki je ekipo popeljal do prvega naslova v Angliji po 30 letih, naziv najboljšega trenerja pa mu je pripadel že drugo leto zaporedoma, saj je lani z Liverpoolom osvojil ligo prvakov. Klopp je le tesno ugnal trenerja BayernaTretji kandidat je bil Argentinec(Leeds).Najboljša nogometašica leta je postala Angležinja, ki se je v dresu Olympique Lyona veselila naslova v ligi prvakinj. Za prestiži naslov pa sta se potegovali še Dankain FrancozinjaNajboljša vratarka jeki prav tako igra v Lyonu. Najboljša trenerka jeki vodi nizozemsko izbrano vrsto.Nagradoza strelca najlepšega gola v minulem letu je prejel napadalec Tottenhama, nagrado za fair play pa. Najboljšo ekipo leta pa sestavljajo Alisson Becker,h, Lionel Messi, Robert Lewandowski in Cristiano Ronaldo.