Lia Apostolovski druga na Kitajskem

Lia Apostolovski je na atletski diamantni ligi v Xiamenu na Kitajskem, kjer je bila edina slovenska predstavnica, v skoku v višino z 1,92 metra zasedla drugo mesto in zaostala le za svetovno prvakinjo Ukrajinko Jaroslavo Mahučih. Ta je z 202 cm izenačila najboljši izid sezone na svetu.

Tretja je bila Avstralka Eleanor Patterson, svetovna podprvakinja in lani prva na SP je končala na isti višini kot Apostolovski, vendar z enim poskusom več. »To je bil moj drugi nastop na diamanti ligi in sem ga odlično opravila. Zelo vesela sem drugega mesta in preskočene višine, dosegla sem super izid. To je dobra popotnica za naslednji diamantni nastop naslednji teden v Bruslju. Dobro sem skakala, sem v življenjski formi in res uživam na tekmovanjih,« je bila zadovoljna Lia Apostolovski.

Deveta je bila v finalu nedavnega svetovnega prvenstva v Budimpešti. Tokrat je v prvih poskusih preskočila 1,82 in 1,85 metra, 1,89 in 1,92 metra pa v drugih. Na 1,95 m, s tem bi izenačila svoj osebni rekord, pa je bila trikrat neuspešna. Triindvajsetletna Slovenka je po tokratni tekmi na osmem mestu v seštevku discipline v diamantni ligi.

Doseženi so bili še trije najboljši izidi sezone na svetu. Kenijka Beatrice Chebet je zmagala na 3000 m s časom 8:24,05, njen rojak Emmanuel Wanyonyi pa na 800 m (1:43,20), kjer je bil drugi s štirimi stotinkami zaostanka svetovni prvak, Kanadčan Marco Arop (1:43,24). Na 100 m je izid leta z 9,83 izenačil Američan Christian Coleman, le dve stotinki je bil počasnejši Jamajčan Kishane Thompson (9,85).

Pred finalom diamantne lige 16. in 17. septembra v Eugenu v ZDA, kjer bo Kristjan Čeh branil lansko zmago v metu diska, Tina Šutej pa tretje mesto, bo predzadnji miting najbolj prestižne enodnevne atletske serije tekmovanj 9. septembra v Bruslju.