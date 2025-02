Ljubljanska občina še ni izbrala izvajalca del za atletski center

Mestna občina Ljubljana je sprejela odločitev, da javnega naročila za gradnjo novega Atletskega centra Ljubljana v Šiški ne odda, saj so bile vse prejete ponudbe previsoke, je bilo objavljeno na portalu javnih naročil. Občina bo objavila nov razpis, ki lahko premakne predviden začetek gradnje iz sredine letošnjega leta na poznejši datum. Razpis, ki je bil že podaljšam do 3. decembra lani, se nanaša na izvedbo vseh gradbeno obrtniških del ter pripadajoče zunanje ureditve. Investicija je ocenjena na 67,5 milijona evrov.

Do roka so prispele štiri ponudbe, najcenejša je bila tista ljubljanske družbe CBE v višini 98,8 milijona evrov. Sledila je skupna ponudba Kolektorja Kolinga iz Idrije in Gradtecha iz Cerknice, ki je znašala 105,1 milijona evrov. Tretja po višini sredstev je bila skupna ponudba CGP iz Novega mesta in VG5 iz Ljubljane s skoraj 107 milijoni, najdražja pa je bila ponudba Makro 5 gradenj iz Kopra s skoraj 112 milijoni evrov.

Vse štiri ponudbe so tako krepko presegle zagotovljena sredstva naročnika. Zato bo ljubljanska občina po pravnomočnosti odločbe, v kateri je obrazložila neustreznost ponudb, objavila nov razpis. Konec novembra lani je direktorica Javnega zavoda za šport Ljubljana Tatjana Polajnar povedala, da se sredi tega leta predvideva začetek gradnje atletskega centra v Šiški in bo potekala kako leto in pol.

Najobsežnejša investicija

Ta investicija je med vsemi objekti, ki jih prenavlja, gradi ali namerava postaviti občina Ljubljana, v ocenjeni višini okrog 67 milijonov evrov najobsežnejša. Ljubljanska občina v sedanjem šišenskem športnem centru ŽAK med drugim načrtuje izgradnjo atletskega centra, ki zajema glavni atletski stadion z igriščem za nogomet, atletsko dvorano z krožno dvestometrsko atletsko stezo in pomožni atletski stadion z nogometnim igriščem.

Zgrajena bo dvorana za mete (suvanje krogle, met diska in kopja), kletna etaža z okrog 215 parkirnimi površinami. Uredili bodo zelene in utrjene površine ter prometno in komunalno opremili center.

Stadion bo imel 4777 pokritih sedežev, atletska dvorana 1648, pomožni stadion pa 315 sedežev. Oktobra je občina objavila razpis za gradnjo in uporabo centra, ki naj bi ga končali leta 2026. Polajnar je ocenila, da bodo to zelo zahtevna gradbena dela, omejitve imajo tudi zaradi dveh glavnih železniških povezav proti Kamniku in Gorenjski, na tretji strani trikotnika je prometna Verovškova ulica.