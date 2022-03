Ljubljanska strelka opozorila nase v Egiptu

Slovenska strelka Živa Dvoršak se je na tekmi svetovnega pokala v Egiptu v velikem slogu prebila v polfinale v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Ljubljančanko so na današnji tekmi malenkosti ločile do preboja na stopničke, v konkurenci osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela je zadela 305,4 kroga.

Trikratna olimpijka iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021 je na današnji polfinalni tekmi v klečečem položaju zadela 102,3, v ležečem 102,5, v stoječem pa 100,6 kroga.

Končni izid je lanski zmagovalki tekme za svetovni pokal v kraljevski strelski disciplini v New Delhiju navrgel končno peto mesto. Pred Dvoršakovo so se v deželi faraonov uvrstile Norvežanki Jenny Stene (309,6) in Jeanette Hegg Duestad (309,3), Italijanka Sofia Ceccarello (309,5) in Nemka Lisa Müller (306,7), za njo pa Srbkinja Sanja Vukašinović (304,7), Nemka Jolyn Beer (303,2) in Avstrijka Olivia Hofmann (302,4).