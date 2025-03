Trump in Putin si želita obuditi zgodovinsko hokejsko rivalstvo med državama

Donald Trump in Vladimir Putin sta se v torek po telefonu pogovarjala o prekinitvi ognja v Ukrajini, po poročanju tujih medijev pa sta se dogovarjala tudi za serijo tekem v hokeju med velesilama.

Iz Moskve so po klicu sporočili, da je Trump podprl Putinovo idejo o seriji tekem med državama. Sodelovali bi igralci iz lige NHL, kjer igra Anže Kopitar, in iz lige KHL, v kateri sodelujejo ekipe iz Rusije, Kazahstana, Kitajske in Belorusije. V poročilu Bele hiše tekme niso omenili, NHL pa je za idejo voditeljev izvedel šele po pogovoru.

»Šele zdaj smo bili seznanjeni z idejo, o kateri sta se pogovarjala predsednika Trump in Putin. Več kot očitno nismo bili vključeni v pogovor in zato zadeve ne moremo komentirati,« so iz severnoameriške hokejske lige sporočili za AP.

Sodelovali bi igralci iz lige NHL in iz lige KHL, v kateri sodelujejo ekipe iz Rusije, Kazahstana, Kitajske in Belorusije FOTO: Russell Labounty/Reuters

Večno rivalstvo Rusije in Amerike sega v leto 1980, ko je na tekmi, ki se je je oprijelo ime Čudež na ledu, ekipa ameriških amaterjev premagala težkokategornike iz Sovjetske zveze in si s tem priigrala zlato medaljo na olimpijskih igrah v New Yorku. Rusi so olimpijsko zlato nato osvojili šele leta 2018, na katerem pa liga NHL ni sodelovala.

Rusom se že gotovo toži po hokeju, saj jih je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) kmalu po invaziji na Ukrajino izločila iz vseh svojih tekmovanj, kmalu zatem pa so prejeli še eno klofuto. Najboljše hokejske reprezentance bi se morale predlanskim meriti na svetovnem prvenstvu v Rusiji, a je vodstvo IIHF takrat sporočilo pričakovano odločitev, da Sankt Peterburgu tekmovanje odvzame.

Večno rivalstvo Rusije in Amerike sega v leto 1980, ko je na tekmi, ki se je je oprijelo ime Čudež na ledu, ekipa ameriških amaterjev premagala težkokategornike iz Sovjetske zveze. FOTO: Wikimedia Commons

Ruski igralci lahko medtem še vedno zastopajo barve klubov iz NHL, kar Aleksandru Ovečkinu lajša lovljenje strelskega rekorda Wayna Gretzkyja.

Na drugi strani so tudi Američani pred kratkim doživeli grenak politični in športni poraz. Februarja letos so jih v finalu hokejskega turnirja štirih narodov s 3: 2 premagali sosedje Kanadčani. Tekma je imela velikanski čustveni in politični naboj, potem ko so Kanadčani trpeli politične žaljivke novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o tem, da je Kanada »51. država ZDA«.