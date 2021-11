Maja Povšnar do naslova svetovne prvakinje v Abu Dhabiju

V Abu Dhabiju se je danes izteklo svetovno prvenstvo v ju-jitsuju, na katerem so slovenski borci osvojili osem kolajn. Med članicami je zablestela Maja Povšnar, ki se je ovenčala z zlato lovoriko v kategoriji do 63 kilogramov.

Borka iz Judo kluba Kranj si je tako izbojevala že tretjo kolajno na svetovnih prvenstvih, saj je bila tako leta 2018 kot leto pozneje tretja, bronastega odličja pa se je razveselila tudi na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Majin podvig je v absolutni konkurenci dopolnil Tim Toplak (Ju-jitsu klub Shinto Ljubljana), ki se je v kategoriji do 69 kilogramov povzpel na tretjo stopnico odra za najboljše.

Med tekmovalci, starimi do 21 let, sta Jedrt Jevševar in Maruša Rus (Društvo borilnih veščin Katana Brežic) zmagali v duo sistemu, Lena Kostanjšek (Klub borilnih veščin Fudoshin Žalec, do 70 kg), Vid Belič (Športni klub Sibor Kočevje, do 85 kg) in ženski par Neža Levstik-Sara Divjak (Športni klub Sibor Kočevje) v duo sistemu so pristali na tretjih mestih, v konkurenci do 18 let pa se je Julijan Zakojnšek (Klub borilnih veščin Fudoshin Žalec, do 81 kg) izkazal s srebrnim odličjem in Loti Čufar (Športno društvo Ninja Črnomelj, do 57 kg) z bronastim.

Slovenska reprezentanca je z osmimi kolajnami na svetovnem prvenstvu v Abu Dhabiju med 60 državami zasedla 17. mesto.