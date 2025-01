Manja Slak do zmage z zračno pištolo

Slovenska strelka Manja Slak je zmagala v Rušah na tekmi velike nagrade na 10 m z zračno pištolo. Osemnajstletnica iz Poljanske doline je bila v finalu boljša od Gruzijke Mariami Prodiašvili. Zmago za domačo reprezentanco je med mladinci z zračno puško dosegel tudi Maksimilijan Žarić. Osemnajstletna Slakova je bila blizu najboljšim že v dopoldanskih kvalifikacijah, ki jih je končala na tretjem mestu. V finale se je sicer uvrstila tudi Denis Bola Ujčič z osmim mestom, po kvalifikacijah pa sta se poslovili Mojca Kolman z 12. in Anja Prezelj s 13. mestom.

V finalu je Manja Slak začela z drugim mestom po desetih strelih, nato pa v izločilnih bojih stopnjevala svoje dosežke. V finalni seriji sta nastopili s Prodiašvilijevo, sicer zmagovalko četrtkove preizkušnje med mladinkami. Gruzijka je imela pred zadnjima streloma prednost 0,3 točke, a je slovenska najstnica najprej z 10,0 točke še nekoliko znižala zaostanek na 0,1 točke, nato pa je v zadnjem strelu izkoristila slabši strel tekmice (8,5) ter z 10,2 osvojila prvo mesto.

»Zelo sem ponosna, da sem sploh na tem tekmovanju med članicami in da se lahko kosam z njimi. Da sem zmagala, je res lepo,« je dejala 18-letna Slovenka. Slakova upravičuje sloves ene najbolj nadarjenih slovenskih strelk. Lani je trenutno 51. strelka na svetovni lestvici na 10 m z zračno pištolo na obeh velikih mladinskih tekmovanjih osvojila srebro. Prvo na evropskem prvenstvu v madžarskem Györu, drugo pa na svetovnem prvenstvu v perujski Limi.

V moški konkurenci s pištolo so v kvalifikacijah obstali Sašo Stojak na 10., Jože Čeper na 15. in Aleš Mitja Janc na 18. mestu. Zmage se je veselil Srb Danijel Mikec, potem ko sta bila s tekmecem, Slovakom Jurajem Tužinskyjem, po 24 strelih povsem izenačena. V dodatnem strelu pa je bil boljši Srb, sicer olimpijski prvak v mešanih parih.

Žarić ugnal vso konkurenco

Med mladinkami je bila z zračno pištolo šesta Eva Vodopivec, v kvalifikacijah pa sta bili med desetimi nastopajočimi prekratki Eva Volk in Eva Kozmelj. Renee Lenzi, Miha Fras, Rene Cverle, Mai Pak in Aleks Korun so z zračno pištolo med mladinci obstali v kvalifikacijah. Med mešanimi pari sta med mladinci Vodopivčeva in Renee Lenzi zasedla zadnje šesto mesto.

Na 10 m z zračno puško sta v konkurenci članskih mešanih parov prevladovali poljski zasedbi ter zasedli prvo in drugo mesto. Tretja sta bila hrvaška predstavnika, slovenska dvojica Urška Kuharič in Luka Lukič pa je v kvalifikacijah zasedla šesto mesto in ostala brez boja za kolajne.

Maksimilijan Žarić je z zračno puško v petek ugnal vso konkurenco za prvo slovensko zlato kolajno na VN v Rušah. Gal Potrč je bil v finalu šesti. Hana Strakušek je bila z zračno puško z izidom 248,4 točke med mladinkami druga za Hrvatico Anamarijo Turk (250,6). Na mešani tekmi parov sta z zračno puško Žarić in Nika Skubic zasedla tretje mesto, potem ko sta avstrijsko dvojico ugnala s 17:7. Zlato je pripadlo Hrvaški.