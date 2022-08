Maribor častil viteza, ki se mu obeta domača dirka

V nadaljevanju preberite:

»Res sem dobil kurjo polt, to je bilo najboljše zadoščenje. Leta 2020 sem imel vrhunsko sezono, vendar je nekaj manjkalo, pogrešal sem navijače ob progi in tudi na koncu se nisem mogel veseliti z njimi. Zelo sem vesel, da se stvari vračajo v normalne tirnice in da lahko naslov proslavim z vsemi, ki držijo pesti zame,« je bil na odru na Trgu svobode v Mariboru nasmejan Tiga243, ki so mu najbolj zvesti navijači podarili prirejeno motorno žago, ki je spominjala na njegovo hondo s številko 243. Zvok je bil malce drugačen ... Kaj je povedal o podaljšanju pogodbe s Hondo, kaj o poroki s Špelo, kako gleda na lov na velikana Cairolija in Evertsa in kako bo praznoval 26. rojstni dan? Kje in kdaj naj bi AMZS organizirala slovenski grand-prix ...