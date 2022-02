Mariborčanke ostale brez finala srednjeevropske lige

V drugem polfinalu se bosta pomerila Calcit Volley in Post Schwechat, domačin turnirja, že zdaj pa je jasno, da odbojkarice Nove KBM Branika ne bodo še petič osvojile srednjeevropske lige. V polfinalu zaključnega turnirja so na trenutke pokazale dobro igro, a nekaj slabih trenutkov je bilo dovolj, da so morale za zmago čestitati Madžarkam.

Na dvoboju med Vasasom in slovenski podprvakinjami izrazitega favorita ni bilo. Redni del so sicer višje končale igralke Vasasa, varovanke Bruna Najdiča so predvsem na tekmi v Mariboru pokazale, da se z njimi lahko enakovredno kosajo. To je potrdil prvi niz, v katerem so Mariborčanke imele stvari pod nadzorom. Z dobrimi servisi Taje Gradišnik Klanjšček, dosegla je tudi as, so povedle s 3:0, prednost pa držale do konca. Vodile so že za sedem točk, tekmice so se nekajkrat približale dve točki zaostanka, nazadnje pri izidu 16:18, toda nato jih je z neugodnimi začetnimi udarci presenetila Ajda Augustovič, njen as je pomenil vodstvo 21:16, ki ga Slovenke niso izpustile iz rok.

Nova KBM Branik: Vasas Obuda 1:3 (21, -19, -13, -26) Dvorana Postalle Wien, gledalcev 150, sodnika: Petsche, Viktorini (oba Avstrija). Vasas Obuda: Vezseny 1, Kump, Bamba, Fabian 3, Bannister 24, Žernovič 10, Török 7, Kiraly-Talas 2, Juhar, Papp 2, Takacs, Kaličanin 4, Boyko 7, Abdulazimova 9. Nova KBM Branik: Milošič, Pogačar 3, Šalamun, Winkler, Knez, Bračko 6, Potokar 11, Gradišnik Klanjšček 14, Velikonja Grbac 11, Cikač, Ramić, Galić, Lorber Fijok 16, Augustinovič 1.

Bankirke so tudi drugi niz odprle z vodstvom 3:0, se nato držale do izida 17:17, blok Madžark pa je bil zaslužen za tri zaporedne točke, ki jih Branik ni več nadoknadil. Servis in blok sta bila tista elementa pri Vasasu, ki sta poskrbela, da so Slovenke v tretjem nizu osvojile vsega 13 točk.

V četrtem so se Mariborčanke spet zbrale, po odličnem obdobju vodile s 16:10, vendar nato zapadle v krizo in dovolile, da so jih tekmice na 18. točki ujele. Do izide 25:24 so nato vodile za točko, toda blok in na koncu as Ajšane Abdulazimove sta zmago zagotovile Madžarkam.