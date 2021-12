Mariborski Merkur tokrat brez možnosti

Odbojkarji mariborskega kluba Merkur so doživeli še drugi poraz v ligi prvakov. V drugem krogu tega tekmovanja so morali namreč pred svojimi navijači z 0:3 (-18, -16, -24) priznati premoč igralcem italijanskega moštva Lube Civitanova.

Gostje, ki imajo v svojih vrstah reprezentante Italije, Argentine, Češke, Kube in Portorika, so upravičili vlogo favoritov in zanesljivo zmagali brez izgubljenega niza. Štajerci so se s tekmeci bolj ali manj enakovredno kosali le v tretjem, ki so ga Italijani dobili po »podaljšku«.

Za Civitanovo je največ točk dosegel Kubanec Robertlandy Simon (20), za Štajerce, ki bodo naslednjo tekmo lige prvakov odigrali 11. januarja v Novosibirsku proti tamkajšnji Lokomotivi, pa Libijec Ahmed Ihbajri (16).