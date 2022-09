Maruša Štangar teden dni po Oberwartu spet na zmagovalnem odru

Le teden dni po tretjem mestu na turnirju v Oberwartu si je slovenska judoistka Maruša Štangar izbojevala novo kolajno v svetovnem pokalu. Na tekmovanju v Riccioneju se je v kategoriji do 48 kilogramov povzpela še stopnico višje in se ovenčala s srebrno kolajno.

Štangarjeva, ki se je po lanskih olimpijskih igrah v Tokiu dvakrat odpravila pod kirurški nož, je na turnirju v Italiji edini poraz doživela v velikem finalu, v katerem je morala priznati premoč Španki Mireii Lapuerta Comas (0:10). Na poti do zaključnega dvoboja je 24-letna Ljubljančanka z iponom ustavila Francozinjo Marine Gilly (10:0) in Kazahstanko Abibo Abužakinovo (10:0), v polfinalu pa je bila z vazarijem boljša še od Nemke Katharine Menz, bronaste na predlanskem evropskem prvenstvu v Pragi.

Za članico ljubljanske Olimpije je bila to jubilejna deseta kolajna na tekmovanjih za svetovni pokal, v katerem ima še dve zlati lovoriki ter dve srebrni in pet bronastih odličij. Na tekmovanju v Riccioneju sicer sodeluje 376 judoistov in judoistk iz 35 držav.