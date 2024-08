Spektakel v Splitu, med dvema ognjema tudi Matjaž Han

V teh dneh se odvija v Splitu finale največje amaterske športne prireditve na svetu – vrhunec 28. sezone Plazma športnih iger mladih. Dogodek poteka med 20. in 24. avgustov v dalmatinski metropoli, na njem pa nastopajo zmagovalci nacionalnih tekmovanj iz Hrvaške, Srbije, Slovenije ter Bosne in Hercegovine, torej držav, kjer domujejo igre, pri čemer se bodo pet dni brezplačno družili, plavali in tekmovali.

FOTO: Športne Igre Mladih

Sezono so odprli januarja, otroci in mladostniki so imeli do julija možnost tekmovanja in druženja z vrstniki na športnih igriščih po vsej Hrvaški, Sloveniji, Bosni in Hercegovini in Srbiji. Pod črto je nastopalo 328.870 otrok in mladostnikov, med njimi 34.770 deklet in fantov iz Slovenije. V finalu Alta banke se bo merilo 824 najboljših v Coca-Cola pokalu v nogometu, Tommy turnirju v malem nogometu, Kinder Joy of moving turnirju v ulični košarki, HEP rokometnem turnirju, MIS turnirju v odbojki, PAKET24 pokalu v tenisu, namiznem tenisu, turnirju v odbojki na mivki, pokalu PBZ v šahu, igri med dvema ognjema ter atletiki v sklopu Telemachovega športnega dne. Med njimi bo dobrih sto slovenskih tekmovalcev. Vsi bivajo v Splitu brezplačno in tekmujejo v profesionalno organiziranih panogah.

Številna znana imena

V Splitu bo zelo živahno tudi ob igriščih. Glavni del programa so odprli sinoči ob 21. uri z zaključno slovesnostjo na splitski rivi, kjer bodo – ob tekmovalcih in njihovih spremljevalcih – zaznamovali večer vidnejši regijski gospodarstveniki in politiki – tudi ministri za šport Matjaž Han (Slovenija), Tonči Glavina (Hrvaška), Zoran Gajić (Srbija), Jasna Duraković (BiH), evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn, župan Splita Ivica Puljak in drugi.

FOTO: Športne Igre Mladih

FOTO: Športne Igre Mladih

Najmlajše bo gotovo pritegnila priložnost, da se bližje srečajo tudi s številnimi znanimi obrazi iz sveta športa, med katerimi bo tudi zlata slovenska olimpijka Andreja Leški, več nogometašev (Darijo Srna, Nemanja Vidić, Predrag Mijatović, Aitor Karanka, Aljoša Asanović, Ivan Perišić, Marko Simeunović, Mehmed Baždarević, …) in drugi znani športniki.

Na splitski rivi bo spektakularno tudi danes od 13. ure naprej. Na Prokurativah bo denimo ekshibicijska tekma v panogi med dvema ognjema, v kateri bodo igrali ambasadorji in prijatelji ŠIM skupaj z otroci. Tekme se bodo udeležili resorni ministri, tudi Matjaž Han. Dan se bo začel z razglasitvijo novih ambasadorjev ŠIM – med njimi so že zdaj znana imena, iz Slovenije predsednik Uefe Aleksander Čeferin, s Hrvaške Luka Modrić, letos je to postal Karl-Heinz Rummenigge –, to bosta Šime Vrsaljko in Aleksandar Kolarov.

FOTO: Športne Igre Mladih

FOTO: Športne Igre Mladih

Malo zahtevnejši pa bodo prišli na svoj račun v zanimivi šahovski simultanki, v kateri bodo z navzočimi tekmovali velemojstrica Aleksandra Dimitrijević, velemojster Zurab Azmaiparašvili in predsednik Svetovne šahovske zveze FIDE Arkadij Dvorkovič.