Mednarodna mojstrica 64 polj

Unukova je dvakratna mladinska svetovna prvakinja. FOTO: osebni arhiv



Zaradi študija ni odigrala vseh partij

Najboljša slovenska šahistkaje zmagala na mednarodnem turnirju šahistk Cvet Mediterana na Reki. V zadnjem, 9. krogu si je razdelila točko z belimi figurami z Bolgarkoin skupaj osvojila 7,5 točke. Druga je bila prav Radeva s sedmimi točkami. Unukova je med turnirjem kot prva Slovenka prišla tudi do mojstrskega naziva.Unukova je dosegla sedem zmag, en remi, izgubila je le v petem krogu, ko je vodila bele figure, a jo je ugnala Hrvatica. Med desetimi šahistkami sta bili še dve Slovenki;je bila četrta s 4,5 točke, osma pas tremi točkami.Unukova je že 9. marca po zmagi nad Hreščakovo z živim ratingom nad 2400 izpolnila še zadnji pogoj za osvojitev naziva mednarodnega mojstra, kar ji je uspelo kot prvi slovenski šahistki v zgodovini. Enaindvajsetletna študentka fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je igrala na tekmovanju z nazivom ženske velemojstrice.Nekdanja mladinska svetovna prvakinja je konec novembra slavila na turnirju v italijanskem kraju Bassano del Grappa. Osvojila je štiri točke iz petih partij. Tedaj je imela 2375 ratinških točk in tudi že vse tri norme za osvojitev naslova mednarodnega mojstra.Nato je konec decembra na močnem turnirju v španskem Sitgesu v absolutni konkurenci dosegla 67. mesto med 138 udeleženci ter bila šesta med šahistkami. Osvojila je pet točk, čeprav treh partij v desetih krogih zaradi študijskih in drugih obveznosti ni igrala. Tedaj meje 2400 točk še ni presegla, uspelo pa ji je tokrat na Reki, kjer je turnir končala z ratingom 2452.