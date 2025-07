Mercedes bo vztrajal z Russllom in Antonellijem, Verstappen ostaja pri Red Bullu

Med tritedenskim premorom od dirk formule 1 so javnost razburile govorice, da naj bi Max Verstappen iz ekipe Red Bull prestopil k nemškemu velikanu Mercedes-Benzu. Pogajanja naj bi šla celo tako daleč, da se je svetovni prvak na Sardiniji srečal s šefom nemške ekipe Totom Wolffom, a oba govorice zavračata.

Avstrijski Red Bull, ki letos ni konkurenčen McLarnu, je po veliki nagradi Velike Britanije po dvajsetih letih odpustil šefa ekipe Christiana Hornerja in ga nadomestil z Laurentom Mekiesom, ki je doslej bdel nad hčerinsko ekipo Racing Bulls. Na sredini sezone Verstappen v seštevku voznikov zaseda tretje mesto, za vodilnim Oscarjem Piastrijem pa zaostaja za 69 točk. Peti zaporedni naslov svetovnega prvaka se mu tako iz dneva v dan oddaljuje, z novimi regulacijami dirkalnikov, ki pridejo v veljavo prihodnje leto, pa bi bil lahko v naslednjih letih najmočnejši prav Mercedesov motor.

Ekipa, za katero je pred leti dirkal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton, veliko stavi na madega Andreo Kimija Antonellija, pogodba pa se po koncu sezone izteče letos odličnemu Georgeu Russllu: »Želimo si delati v smeri, da nadaljujemo z Georgeom in Kimijem,« je pred dnevi za avstrijski ORF dejal Toto Wolff, ki je postal šef ekipe z najdaljšim stažem v kraljici motošporta.

Max Verstappen je imel v zadnjih letih nekaj nesoglasij s Christianom Hornerjem, se bo z Laurentom Mekiesom razumel bolje? Foto: Issei Kato/Reuters

»Ne moremo spregledati dirkača, kot je Max, ampak dvomim, da bo prišlo do večjih presenečenj,« dodaja šef Mercedesa. Avstrijski mediji so poročali tudi, da bi Verstappen lahko v svoji pogodbi z Red Bullom izkoristil izstopno klavzulo le, če bi bil v seštevku voznikov po Silverstonu nižje od tretjega mesta. Wolff zavrača tudi očitke o tem, da naj bi se dobil z Nizozemcem: »Če si z nekom blizu na počitnicah, to še ne pomeni, da boš z njim delal v formuli 1. Dobro se razumeva in očitno tudi počitnikujeva zelo blizu,« zaključuje.

Sezona formule 1 se sedaj preveša v drugo polovico, prihajajoči vikend bo na sporedu velika nagrada Belgije, ki bi ji lahko dodatno začinile mokre deževne razmere.