Mama presrečnemu Landu Norrisu: Uživaj; Oscar Piastri: Nič ne bom rekel (VIDEO)

Britanski dirkač Lando Norris je v Silverstonu ubil dve muhi na mah. Prvič je dosegel dve zmagi zapored, kar je bolj pomembno, prvič je zmagal na domači dirki, kar je bila njegova želja iz otroštva. Še najbolj pomembno pa je, da je z osmo zmago v karieri na polovici sezone v formuli 1 zaostanek za moštvenim tekmecem Oscarjem Piastrijem zmanjšal s 15 na 8 točk.

Petindvajsetletnika iz Bristola so ob prihodu v cilj premagala čustva in je tudi malce zajokal, ko se je oglasil po radijski zvezi. Prva mu je v živo čestitala mama in mu rekla samo: »Uživaj!«

Obstaja samo eno pravilo Lando Norris (STA): »To je res zelo lep dan. O takšnih stvareh sem vselej sanjal ter jih skušal uresničiti. Poleg osvojitve prvenstva je to po mojem mnenju eden najlepših občutkov v dirkaški karieri. Čutim ponos. Res sijajna dirka, stresna kot vedno, a podpora navijačev mi je danes še kako pomagala. Veliko po začetku dirke ne moreš razmišljati, edino pravilo je bilo kot vselej, 'ne česa zaj ...'«.

Avstralec Piastri, ki je prejel petsekundno kazen in bil zelo jezen (»raje ne bom nič rekel, da ne bom v težavah«), je poskrbel za dvojno zmago McLarna, junak deževnega dneva v Angliji pa je bil tudi 37-letni Nemec Nico Hülkenberg v Sauberju, ki je na svoji 283. dirki prvič stal na zmagovalnem odru.

Precej kaotično dirko je zaznamoval dež. Branilec naslova Max Verstappen (Red Bull) ni izkoristil najboljšega štartnega položaja in bil po napaki peti, tik za lanskim zmagovalcem Lewisom Hamiltonom (Ferrari). Po krajšem premoru bo konec meseca naslednja dirka v Belgiji.

Letos mu Silverstone ni všeč Oscar Piastri (STA): »Ne bom kaj veliko komentiral, da ne bom spet v težavah. Očitno ne smeš več zavirati za varnostnim avtomobilom. To sem počel prej pet krogov, a to ni štelo. Res ne želim pristati v težavah. Silverstone mi bo še vedno všeč, a ne letos.«

Izidi, VN Velike Britanije (52 krogov, 306,198 km):

1. Lando Norris (VBr/McLaren Mercedes) 1:37:15,735

2. Oscar Piastri (Avs/McLaren Mercedes) + 6,812

3. Nico Hülkenberg (VBr/Kick Sauber) 34,742

4. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 39,812

5. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 56,781

6. Pierre Gasly (Fra/Alpine) 59,857

7. Lance Stroll (Kan/Aston Martin) 1:00,603

8. Alex Albon (Taj/Williams) 1:04,135

9. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin) 1:05,858

10. George Russell (VBr/Mercedes) 1:10,674

Vrstni red v SP (12/24 dirk in dva šprinta):

1. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 234 točk

2. Lando Norris (VBr/McLaren) 226

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull Racing) 165

4. George Russell (VBr/Mercedes) 147

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 119

6. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 103

7. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Taj/Williams) 46

9. Nico Hülkenberg (VBr/Kick Sauber) 37

10. Esteban Ocon (Fra/Haas) 23

Konstruktorji:

1. McLaren 460 točk

2. Ferrari 222

3. Mercedes 210

4. Red Bull Racing 172

5. Williams 59

6. Kick Sauber 41

7. Racing Bulls 36

8. Aston Martin 36

9. Haas 29

10. Alpine 19