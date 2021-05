Mercedes s Hamiltonom tvegal in dobil poker

14

točk naskoka ima vodilni Lewis Hamilton zdaj pred drugouvrščenim Maxom Verstappnom.

Rezultati VN Španije v Barceloni:

1. Hamilton (VB, Mercedes) 1;33:07,680, 2. Verstappen (Niz, Red Bull) + 15,841, 3. Bottas (Fin, Mercedes) 26,610, 4. Leclerc (Mon, Ferrari) 54,616, 5. Perez (Meh, Red Bull) 1:03,671, 6. Ricciardo (Avst, McLaren) 1:13,768.

»Rdeči biki« še niso tam, kjer si želijo biti

Max Verstappen je takole v prvem zavoju prehitel Lewisa Hamiltona. FOTO: Javier Soriano/AFP

Skupni vrstni red za svetovno prvenstvo (4/23):

Vozniki: 1. Hamilton 94, 2. Verstappen 80, 3. Bottas 47, 4. Norris (VB, McLaren) 41, 5. Leclerc (Mon, Ferrari) 40, 6. Perez 32.

Konstruktorji: 1. Mercedes 141, 2. Red Bull 112, 3. McLaren 65, 4. Ferrari 60, 5. Alpine 15, 6. AlphaTauri 10.

Mercedesovo tveganje je obrodilo sadove, potem ko jev finišu dirke v Montmelu uprizoril novo imenitno predstavo in še petič zapovrstjo prvi prevozil ciljno črto na stezi 25 kilometrov severno od središča Barcelone. Toda velika nagrada Španije, četrta letošnja preizkušnja za svetovno prvenstvo v formuli 1 in prva v sezoni pred gledalci (1000), se včeraj ni začela ravno po njegovem okusu.Jubilejnega 100. najboljšega štartnega položaja, ki se ga je veselil v soboto, angleški šampion sicer ni najbolje unovčil, saj ga je v prvem zavoju z agresivnim manevrom prehitel veliki Red Bullov tekmec. Ker Hamilton v nadaljevanju nikakor ni našel poti mimo 23-letnega Nizozemca, so se pri Mercedesu odločili spremeniti taktiko. Zato so v 42. krogu, torej 24 pred ciljem, svojega vodilnega dirkača poklicali na drugi postanek v bokse, iz katerih se je z novimi gumami na progo vrnil kot tretji z 22 sekundami zaostanka za prvouvrščenim Verstappnom in dobrimi desetimi za svojim tedaj drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcemHamilton se je takrat odločno pognal v lov na zmago, kot po tekočem traku nizal najhitrejše kroge ter po desetih dohitel in tudi prehitel 31-letnega Finca. Zatem je na svojo tarčo spet vzel rdečega bika, ki z močno obrabljenimi gumami ni več mogel nuditi pravega odpora. In res; sedemkratni svetovni prvak mu je začel že kmalu dihati za ovratnik, mimo njega pa se je brez večjih težav na koncu štartno-ciljne ravnine odpeljal šest krogov pred koncem dirke.»Ko so mi v moštvu predlagali, da bi opravil dodatni postanek, sem prvi hip okleval, šlo je namreč za precejšnje tveganje. To je bil pravi poker, saj sem po menjavi gum za Maxom zaostajal za več kot dvajset sekund. Na koncu se je na srečo izkazalo, da je bila naša spremenjena strategija zadetek v polno,« se je že 98. zmage v kraljevskem avtomobilističnem razredu veselil 36-letni Anglež, čigar navdušenje je bilo toliko večje zaradi navijačev na tribunah. »Po dolgem času sem na dirkališču spet videl britansko zastavo, poglej, tam je še ena,« je bil med (zmagovitim) pogovorom z rojakomzačuden Hamilton.V cilju je imel 15,841 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Verstappnom, ki se je po izgubljenem dvoboju za zmago v 61. krogu vendarle odpeljal po nove pnevmatike. »Poskušal sem vse, da bi zadržal prvo mesto, vendar pa se mi na žalost ni izšlo. Med vožnjo s srednje trdimi gumami se je iz kroga v krog videlo, da bom težko odbil Mercedesov napad; Lewis je bil proti koncu občutno hitrejši,« je priznal mladi Nizozemec, čigar zaostanek za branilcem lovorike se je zdaj povečal na 14 točk. »V primerjavi z lanskim letom smo naredil velik skok naprej, vendar pa še nismo tam, kjer si želimo biti. Za zdaj ima Mercedes še vedno hitrejši dirkalnik od nas.«Novo zmagoslavje nemškega moštva je s tretjim mestom dopolnil Bottas (+ 26,610), ki je v obračunu za najnižjo stopničko na koncu zanesljivo premagal Ferrarijevega dirkača(+ 54,616), za katerim je sicer vozil skoraj pol dirke.Naslednja preizkušnja bo 23. maja v Monte Carlu, kjer bodo na tribune spustili 7500 ljubiteljev formule 1.