Merkur Maribor v skupinskem delu lige prvakov

Slovenski odbojkarski klubi so na današnjem žrebu dobili tekmece v evropskih tekmovanjih. Odbojkarice Calcita Volleyja bodo tekmovanje v ligi prvakinj začele v 2. krogu kvalifikacij, ko se bodo oktobra merile z ukrajinskim Prometejem Dniprom. V moški konkurenci ima Merkur Maribor zagotovljen nastop v skupinskem delu, žreb zanj bo 24. septembra v Ljubljani. V evropskem pokalu bo v moški konkurenci v 1/32 finala Calcit Volley novembra igral proti poražencu 1. kroga lige prvakov iz dvoboja med španskim Las Palmasom in bolgarskim Pazardžikom.



V ženski konkurenci evropskega pokala pa bo v 1/16 finala Nova KBM Branik prav tako novembra igrala proti poražencu 1. kroga lige prvakov iz dvoboja med Gran Canario in Mladostjo iz Zagreba. V pokalu challenge bo v ženski konkurenci ljubljanski Krim v 1/16 finala sredi novembra igral proti zmagovalcu dvoboja med izraelskim Hapoelom Kfarom Sabo in latvijskim Rigasom, ACH Volley pa bo v moški konkurenci konec novembra igral proti ukrajinski ekipi Barkom-Kažanji Lvov. »Z razpletom žreba sem zadovoljen. Moramo se zavedati, da v tovrstnih tekmovanjih lahkih nasprotnikov ni. Pomembno je, da se z ekipo dobro pripravimo in gremo korak po koraku, saj praktično vsak krog omenjenega tekmovanja poteka na izpadanje,« je žreb pokomentiral novi trener ACH Volleyja Mladen Kašić.

