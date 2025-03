Metka Lobnik do uspeha kariere

Judoistka Metka Lobnik je na grand slamu v Tbilisiju v kategoriji do 78 kg osvojila zlato kolajno in s tem največji uspeh v karieri. V finalu je s končnim prijemom ugnala Kolumbijko Brendo Olaya. Pred 14 dnevi v Linzu je Lobnikova osvojila bronasto odličje.

Lobnikova si je v Gruziji vnaprej pripravila darilo za 24. rojstni dan, ki ga bo praznovala čez 14 dni. V finalu je po mili volji obvladovala tekmico, poskušala z meti in borbo v parterju, vendar se je Kolumbijka vedno znova spretno izmaknila. Več kot očitno je bilo, da slog slovenske olimpijke Južnoameričanki ne odgovarja. Do odločitve je prišlo pol minute pred koncem dvoboja, ko je Štajerka v parterju tekmico zgrabila v končni prijem, iz katerega se ta ni več izvila.

Finale ni odražal kakovosti tekmice. Gre za nosilko srebra z zadnjega vseameriškega prvenstva, ki je v dopoldanskem delu v polfinalu premagala tudi prvo nosilko in bronasto z olimpijskih iger v Parizu Portugalko Patricio Sampaio, pred tem pa tudi Rusinjo Aleksandro Rjabčenko ter nosilko kolajn z evropskega in svetovnega prvenstva Francozinjo Fanny Estelle Posvite.

Lobnikova je po zadnjih pripravah na Češkem potrdila dobro formo pred evropskim prvenstvom konec aprila v Podgorici. Kot nosilka tekmovanja je preskočila prvi krog, nato pa pometla s Kenijko Zeddy Cherotich. Že v prvi minuti je izvedla met, ki ga je nadaljevala s končnim prijemom, a le do vazarija. Po polovici borbe je dvoboj zaključila s še enim metom.

Ko je v četrtfinalu padla Uzbekistanka Borčinoj Kodirova, pred leti svetovna kadetska in mladinska svetovna prvakinja, ki je prejela tri kazni, so se vrata do odličja odprla na stežaj. Največji uspeh v karieri je 23-letna tekmovalka Apolona potrdila v polfinalu z zmago nad Brazilko Karol Gimenes.

Dvoboj je bil več kot napet, saj je Brazilka na polovici borbe z metom povedla in začel se je lov na preobrat. Dobrih 45 sekund pred koncem je slovenska reprezentantka vendarle poravnala, čeprav se je tekmica branila tudi z manjšimi udarci. Po slabi minuti podaljška je Lobnikova tekmico vrgla še drugič za preboj v finale.