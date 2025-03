Imenitno bero neustrašnih Slovenk zaokrožila Metka

V slovenskem zastopstvu v judu so se na turnirju za veliko nagrado Zgornje Avstrije v Linzu (z nagradnim skladom 100.000 evrov) veselili kar štirih kolajn. Z najžlahtnejšo lovoriko se je včeraj ovenčala Kaja Kajzer, ki je ugnala vse tekmice v kategoriji do 63 kilogramov, v katero je prestopila po lanskih olimpijskih igrah v Parizu.

V njeni prejšnji kategoriji (do 57 kilogramov) je izjemno nadarjenost potrdila Nika Tomc, ki si je v petek prav za svoj 19. rojstni dan podarila srebrno odličje, bronasto kolajno pa si je ob Kaji Schuster (do 70 kilogramov), ki se je s tretjim mestom izkazala včeraj, danes priborila tudi Metka Lobnik (do 78 kilogramov).

Kaja Kajzer (na fotografiji druga z leve) je zablestela z zlato kolajno. FOTO: Gabriela Sabau/IJF

»Zelo sem vesela z uvrstitvijo, na žalost pa sem v polfinalu storila napako, ki me je stala še boljšega dosežka,« je povedala Lobnikova, ki je na poti do svojega drugega odličja na tej ravni tekmovanj za svetovni pokal premagala Francozinjo Lilo Mazzarino (z iponom), Nemko Evo Ronjo Buddenkotte (z iponom) in Brazilko Dandaro Camilo Camilo (z jukom). Edini poraz ji je v polfinalu zadala poznejša zmagovalka, Ukrajinka Julija Kurčenko (z iponom).

Do uvrstitve se je od naših v Linzu dokopala tudi Leila Mazouzi, ki je v kategoriji do 63 kilogramov zasedla sedmo mesto.