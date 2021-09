Mirni Max skozi kraljevski oranžni dim do zmage in vodstva

Max Verstappen je doživel enega od vrhuncev kariere.

Foto Kenzo Tribouillard/AFP

Max Verstappen je pozdravil navijače. FOTO: Kenzo Tribouillard/ AFP

Dirkališče v Zandvoortu se je po letu 1985, ko je zmagal lani preminuli, na najboljši način vrnilo v koledar svetovnega prvenstva formule 1. Pred navdušenimi 70.000 gledalci, ki so uprizorili nogometno vzdušje, se je zmage veselil domači matador, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku.Verstappen, ki bo konec meseca dopolnil 24 let, je dočakal največjo zmago v karieri. Na računu jih ima zdaj 17, že sedem v sezoni, ki je komaj dobro prečkala polovico. Če odštejemo skoraj popolne postanke v garaži Red Bulla, je vodil od štarta do cilja.Branilec naslova prvakaje bil blizu z mercedesom, a ni ogrozil Nizozemčeve zmage. Je pa minimaliziral škodo, osvojil drugo mesto in v zadnjem krogu po menjavi gum postavil najboljši čas. Zdaj ima tri točke zaostanka za Maxom, ki se vse bolj oddaljuje od pridevnika ponorelega, saj je pokazal zrelost in potrdil, da lahko resno računa na prvi naslov prvaka.Pred tem nikdar ni Nizozemec osvojil dirke za VN Nizozemske. Najboljša rezultata sta bila šesti mestileta 1962 inleta 1973. Verstappnov oče Jos ni dočakal priložnosti voziti pred svojimi navijači. Kariero, v kateri je dvakrat stal na zmagovalnem odru, a nikdar zmagal, je začel leta 1994.V sončnem vremenu se je s tribun pokadil oranžni dim, ko je Verstappen pridirkal mimo kariraste zastave in s pestjo udaril v zrak. Pred tem je, ne da bi se zavedal, v 23. krogu obeležil jubilej, saj je tisočič prečkal ciljno črto v F1. Red Bull se je vedno pravilno odzval na Mercedesove poteze, najprej v 21. krogu, ko je Lewis Hamilton kot prvi zapeljal v bokse. Verstappen je ponovil vajo in v vodstvu je bil drugi Mercedesov dirkačNizozemec se je znašel med dvema srebrnima puščicama in prehitel Finca, kar je bila odločilna poteza. Tudi po drugem postanku je preprečil Hamiltonov napad, Anglež pa se je sprijaznil, da ne bo dosegel zmage, se je pa zadovoljil z dodatno točko. V vodstvo se bo skušal zavihteti že v nedeljo, ko bo dirka v Monzi.»To je neverjetno, zaradi hrupa navijačev sploh ne slišim motorja,« je bil med častnim krogom navdušen Verstappen. »Pričakovanja so bila ogromna in takšen tudi pritisk. Tako vesel sem, da sem zmagal tukaj. Čudovit dan, vsa ta množica, fenomenalno!« je od ponosa žarel Max, ki sta mu ploskala kraljin kraljicaTudi Hamilton je bil nasmejan. »Max je opravil veliko delo, vse čestitke. Naredil sem vse, kar sem lahko, toda ni bilo dovolj,« je bil sedemkratni prvak, ki še naprej lovi 100. zmago v karieri, vesel, ker ni slišal žvižgov. »To je zdaj eno mojih priljubljenih dirkališč. Veselim se vrnitve.«