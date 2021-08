Mladim kajakašicam bron na EP v Solkanu

Kajakašice na divjih vodah Ula Skok, Naja Pinterič in Helena Domanjko so zaostale le za Slovakinjami in Francozinjami ter si drugi dan evropskega prvenstva za mlajše člane in mladinke v Solkanu priborile bronasto odličje med mladinkami.



Slovenke pa so bile tudi v igri za zlato, saj so zaostale vsega sekundo in desetinko, a si z dotikom privozile dve sekundi zaostanka za zmagovalkami iz Slovaške.



Kanuistke so osvojile četrto mesto, a si privozile kar 10 kazenskih sekund. Kajakaši v konkurenci do 23 let so bili peti.

V soboto bodo na sporedu polfinalne in finalne vožnje kajakašic in kajakašev ter glavni del ekstremnega slaloma na divjih vodah.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: