Mok ne sprejema Lukašenkovega sina

Aleksander Lukašenko (desno) je velik ljubitelj hokeja, na tekmo je povabil tudi ruskega kolega Vladimirja Putina. FOTO: Reuters

Mednarodni olimpojski komite (Mok) je sporočil, da ne priznava imenovanjaza predsednika beloruskega olimpijskega komiteja. Gre za sina beloruskega samodržcaObema je Mok že decembra prepovedal obisk olimpijskih iger.Viktorja so 26. februarja imenovali za naslednika očeta Aleksandra na čelu olimpijskega komiteja v izolirani državi, ki jo pretresajo protesti. »Mok obžaluje, da beloruski komite ni upošteval mnenja, da prejšnje vodstvo ni zadostno zaščitilo športnikov pred politično diskriminacijo,« je sporočil Mok in potrdil, da ukrepi iz decembra ostajajo v veljavi.Aleksdander Lukašenko je bil šef olimpijske družine v državi od leta 1997. Avgusta lani je bil imenovan na šesti mandat, opozicija pa je trdila, da so bile volitve neveljavne in prirejene. Lukašenku so očitali, da je zatiral športnike, ki so se postavili na stran opozicije in protestnikov.Mok je očeta in sina Lukašenko suspendiral iz vseh svojih aktivnosti ter ustavil financiranje financiranje beloruskega olimpijskega komiteja z izjemo tistega, ki se nanaša na priprave športnikov na olimpijske igre v Tokiu.