MOK tarča ruske dezinformacijske kampanje

Iz Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) so javnost obvestili o novem incidentu v kampanji dezinformacij in obrekovanja, ki jo vodi Rusija proti Moku. Dezinformacijska kampanja se je še okrepila zaradi najnovejše žolčne besedne izmenjave med Moskvo in sedežem Moka v Lozani. Mednarodni olimpijski komite je v torek pozno popoldne odločil, da se ruski in beloruski športniki, ki bodo na poletnih olimpijskih igrah v Parizu tekmovali pod nevtralno zastavo, ne bodo mogli udeležiti parade narodov ob odprtju iger 26. julija v glavnem mestu Francije. Na odločitev Moka so se v Rusiji odzvali z ogorčenjem.

Mok je tudi izrazil odločno nasprotovanje svetovnim športnim igram prijateljstva, ki jih nameravajo v Rusiji izpeljati po poletnih olimpijskih igrah v Franciji. Po mnenju Moka želijo v Moskvi s temi igrami vnesti politični razdor v šport in gre za očiten poskus politizacije športa. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je odločitve Moka ocenila kot dokaz tega, kako daleč se je Mok odmaknil od olimpijskih načel in zdrsnil v rasizem in neonacizem.

Tiskovni predstavnik Moka Mark Adams se je takoj odzval in izjave tiskovne predstavnice uradne Moskve označil kot zelo agresivne. »Obstaja celo en komentar, ki presega vse, kar je bilo izrečenega doslej, ki povezuje predsednika Moka Bacha, njegovo nemško poreklo in holokavst, kar je popolnoma nesprejemljivo in s čimer je bilo doseženo novo dno.««

Po žolčnem verbalnem spopadu so iz Moka sporočili, da so bili tarča nove ruske dezinformacijske kampanje. Kot so pojasnili pri Moku, je šlo za lažne telefonske klice. Tisti, ki so klicali, so se izdajali za predstavnike komisije Afriške unije, za temi klici pa naj bi stala ista skupina, ki se je na enak način že spravila na svetovne politične voditelje in druge visoke osebnosti, so pojasnili pri Moku.

»Poklicala nas je tudi oseba, ki se je pretvarjala, da je predsednica komisije Afriške unije, s pretvezo, da želi pridobiti argumente, zlasti od Moka, proti politizaciji športa s strani ruske vlade, da bi pripravila svojo izjavo, s katero bi obsodila to politizacijo,« so zatrdili pri Moku.

Ob tem so spomnili, da so novembra 2023 prvič razkrili kampanjo dezinformacij in obrekovanja. Šlo je za domnevne izjave predstavnikov Moka, ki so jih prilepili lažnim informacijam v člankih, ki so jih delili na računih platforme Telegram in drugih platformah družbenih medijev, in to v več jezikih.

Po mnenju tiskovnega predstavnika Moka so že tako zelo hladni odnosi med Mokom in Rusijo dosegli najnižjo raven. Mok je lani opozoril tudi na spletno kampanjo, ko je po spletu krožil prirejen lažni dokumentarni film z obrekljivo vsebino, lažnim govorcem in lažnimi informacijami. V tem filmu so uporabili glas svetovno znanega hollywoodskega igralca, ki ga je ustvarila umetna inteligenca. To vsebino so kasneje odstranili z družbenih omrežij zaradi njegove izmišljene narave.