Ferrarijev monaški adut je pokvaril nizozemsko veselico v Spielbergu

V nadaljevanju preberite:

Več kot 50.000 nizozemskih ljubiteljev formule ena je med veliko nagrado Avstrije obarvalo Spielberg v oranžno, a niso dočakali tako želene zmage Max Verstappna, za katerega so stiskali pesti tudi domači privrženci moštva Red Bull. Branilec naslova svetovnega prvaka, ki je na tem dirkališču zmagal v letih 2018, 2019 in 2021, lani pa tudi na VN Štajerske, se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom Za poldrugo sekundo je bil hitrejši Monačan Charles Leclerc in dobil še tretjo preizkušnjo v sezoni (peto v karieri). Prvi je bil že v Bahrajnu in Avstraliji.

Kaj se je na poti do zmage dogajalo Leclercu? Koliko časa so pri Ferrariju čakali na takšen uspeh? Kako je razplet doživel Verstappen in s čim se je lahko tolažil? Kakšno dramo je doživljal Carlos Sainz mlajši?