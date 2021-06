Motociklisti namesto na Japonsko v ZDA

Odločitev je na spletni strani objavilo vodstvo svetovnega prvenstva v motociklizmu.



»Zaradi pandemije covida-19 in omejitev, ki veljajo za potovanja, nismo mogli potrditi japonske dirke,« so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji. Dodali so, da se bodo najboljši dirkači na dirkališče Motegi vrnili prihodnje leto.



Poleg tega je dirka za VN Tajske prestavljena za en teden, kar pomeni, da bo dirka 17. in ne 10. oktobra, kot je bilo sprva načrtovano. Prihodnja dirka za svetovno prvenstvo, deveta po vrsti v letošnji sezoni, dirkače čaka že ta konec tedna, ko bodo tekmovali na VN Nizozemske.

