Na Bledu slavnostno končali državni praznik športa

Šport ni le fizična aktivnost, pomemben je tudi za mentalno zdravje

Ministrica Simona Kustec, evropska komisarka Marija Gabriel, predsednik OKS Bogdan gabrovec in drugi na prireditvi v Tivoliju. FOTO: Jure Eržen



V Tokiu smo vsemu svetu pokazali, iz kakšnega testa smo

Osrednja prireditev ob državnem prazniku, dnevu športa, je bila na Blejski promenadi pod Festivalno dvorano na Bledu. Začela se je z Zdravljico in evropsko himno Odo radosti, saj se danes pričenja tudi evropski teden športa. Dan športa smo v Sloveniji kot državni praznik prvič obeležili pred letom dni z osrednjo slovesnostjo v Ljubljani. Poslanci so ga pred tem potrdili v državnem zboru skoraj soglasno v spomin na dan, ko so za samostojno Slovenijo prvi zlati olimpijski odličji leta 2000 v Sydneyju osvojili veslaški dvojni dvojecinstrelecTo je v osrednjem govoru na prireditvi povedal tudi predsednik slovenske vlade. »Odločitev, da dan slovenskega športa praznujemo kot državni praznik, je velika posebnost v Evropi, ampak razumljiva glede na to, kaj Slovencem pomeni šport. To je praznik vseh, ki imamo šport radi. Vrhunski dosežki ne pridejo čez noč. V poklicnem športu ni dovolj, da se le sodeluje, a le ožji krog vpetih v vrhunske dosežke ve, koliko truda je potrebno, da se odprejo vrata, kamor lahko stopijo le najboljši,« je povedal Janša.Dejal je, da je v državnem zboru v postopku vrsta zakonov, ki bodo pomagali športu. Omenil je davčno zakonodajo, vlaganje v športno infrastrukturo v naslednjih petih letih, že sprejete za skoraj še enkrat višje denarne nagrade za športne dosežke od prejšnjih, v kar so vključeni so tudi nosilci medalj na paraolimpijskih igrah, igrah gluhih in šahovske olimpijade.»V zadnjih 20 letih česa takega pri nas ni bilo, si pa slovenski šport to zasluži. Uspešni smo bili skoraj v vseh športih, prav tako je nemogoče našteti vse, ki so bili uspešni, tu bi lahko stali do zgodnjega jutra, če bi se tega lotili. Zato je na današnji praznični dan na mestu zahvala vsem, ki so se borili za naše samostojne nacionalne barve in tudi prejšnjim generacijam, ko so tekmovali za druge države. Slovenija je športna velesila, to kažejo podatki, dosežki v Tokiu pa so pravo darilo ob 30-letnici Slovenije. Šport ljudi ne deli, ampak združuje,« je še povedal Janša.»Danes na dan športa odpiramo tudi evropski teden športa, ki je najpomembnejši dogodek pri zavedanju pomena tega segmenta družbe. Šport je utemeljen na evropskih vrednotah in evropskem modelu športa. Šport ni le fizična aktivnost, pomemben je tudi za mentalno zdravje, povezuje generacije in združuje narode,« je zbrane nagovorila evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladeki je ob koncu s startno pištolo za nastop veslačev na Blejskem jezeru uradno odprla evropski teden športa.Izpostavila je, da je danes prav na Bledu evropska komisija začela tudi z akcijo Zdrav življenjski slog za vse v okviru EU. V ta sklop so vključena prizadevanja za boljšo in večjo dostopnost do športa, zdravja, zdrave prehrane in drugih segmentov zdravega načina življenja. »V naslednjih dveh letih bomo delali kot ekipa, da predstavimo šport kot izjemno pomemben za bolj zdrave posameznike in družbo nasploh,« je dodala Gabrielova.Dveletno akcijo evropske komisije je omenil tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). Nekdanji kapetan grške vaterpolske reprezentance je posebej izpostavil izjemne uspehe slovenskih športnikov in tudi to, da je Slovenija v vrhu Evrope po udejstvovanju prebivalstva s športom. Spomnil se je tudi lani preminulega predhodnika na mestu predsednika EOC»ki je vztrajno in neomajno zagovarjal evropski model športa, odprte tekmovalne sisteme in vključevanje prebivalstva v rekreacijo«.Prvi govornik je bil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. »Nedavno smo se vrnili iz Tokia, kjer smo vsemu svetu pokazali, iz kakšnega testa smo. Slovenci smo osvojili pet olimpijskih odličij in kopico drugih vrhunskih uvrstitev. Športni duh in pravo tovarištvo je krasilo naše športnike. So ponos naše domovine. Najnovejši dokaz so slovenski odbojkarji z izjemnimi predstavami na evropskem prvenstvu. Tudi v prihodnje bo slovenski šport kazal, da s trdim delom in visoko izobraženim kadrom lahko seže do zvezd,« je dejal Gabrovec. Izpostavil je pomen športa kot osnovni gradnik zdravega načina življenja ter na prostovoljno delo, »brez katerega ni slovenskega športa«.Uvodoma so pred okrog 100 gosti predvajali posnetek dopoldanskega dogajanja v slovenski prestolnici. Današnji praznični športni dan so namreč po državi zveze in društva zaznamovali z različnimi športnimi prireditvami. Ena večjih je potekala v ljubljanskem parku Tivoli, kjer je več kot 2000 otrok z gosti iz Evrope sodelovalo v prek 30 različnih športnih aktivnosti in predstavitvah različnih disciplin.