Na EP brez Teje Belak

Konec aprila za telovadce in v začetku maja za telovadke sta na sporedu evropski prvenstvi v športni gimnastiki v Riminiju. Na prvenstvu stare celine bo nastopilo skoraj 600 tekmovalcev, ki se bodo borili za zadnje vstopnice za olimpijske igre v Parizu. Slovenska vrsta bo v Italiji nastopila brez izkušene Teje Belak. Od srede, 24. aprila, bodo najprej na vrsti telovadci, kjer je za nastope prijavljenih 173 tekmovalcev. Kevin Buckley, ki je na zadnjem svetovnem pokalu v Osijeku osvojil srebro na krogih, se bo predstavil v mnogoboju, Luka Bojanc na krogih, Anže Hribar na parterju in Gregor Rakovič na konju z ročaji.

»To bo moje tretje evropsko prvenstvo v članski kategoriji, tako da so pričakovanja že nekoliko višja v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi. V zadnjem letu smo dvignili izhodiščno oceno vaje na 15,800 točke, kar je povsem konkurenčna vaja za finale. Moj glavni cilj je, da prenesem izvedbo vaje s treningov tudi na tekmo in upam, da se uvrstim v prvo tretjino tekmovalcev,« je dejal Bojanc.

Po moškem EP v Riminiju od 2. do 5. maja sledi še ekipno žensko EP. V članski konkurenci bo nastopilo 157 tekmovalk. Po odpovedi Belakove zaradi poškodbe stopala bo prvo ime slovenske reprezentance Tjaša Kysselef, ki se je na evropskem prvenstvu že uvrstila v finale na preskoku in leta 2021 zasedla peto mesto.

»Najprej me čaka svetovni pokal v Dohi, nato bomo videli, kakšno je moje zdravstveno stanje. Če bo vse tako, kot je treba, bom na evropskem prvenstvu pokazala skoke, ki jih znam. Glede na to, da že nekaj časa nisem tekmovala na EP, ne vem točno, kakšno je stanje glede konkurence in bi težko karkoli napovedala. Že to, da dobro naredim oba skoka, je zame velik uspeh. To je moj glavni cilj,« je na novinarski konferenci dejala Kysselefova, ki bo na EP nastopila na preskoku.

Brez ekipnega dosežka

Olimpijka Lucija Hribar bo tekmovala le na dvovišinski bradlji in gredi, Zala Trtnik bo nastopila v mnogoboju. Zanju sta glavna cilja uvrstitev med prvih 16 na posameznih orodjih, je dejal selektor Andrej Mavrič.

Po odpovedi Teje Belak je slovenska reprezentanca ostala tudi brez ekipnega dosežka, je dodal Mavrič, vendar bodo vseeno na prvenstvo odpeljali tudi Saro King, ki se bo predstavila na bradlji, gredi in parterju.

Slovenija bo imela na ekipnem EP zastopstvo tudi v mladinski konkurenci. Med telovadci bodo nastopili Jure Podobnik, Anže Zalaznik, Toni Kastelic, Timon Sternad Hiter in Maj Kondrič, med telovadkami pa Vita Prijanovič, Luna Babić, Luana Lubinič, Hana Rebec in Aja Ota. Na tekmovanje bodo v vlogi sodnikov odpotovali tudi Mojca Mavrič, Vika Pušnik, Enis Hodžić Lederer in Aljaž Vogrinec.

Še pred obema prvenstvoma stare celine pa telovadce konec tedna čaka svetovni pokal v Dohi, zadnje kvalifikacije za pariške olimpijske igre.