Na isti dan aktivni Dončić, Kopitar in Čeferin

Tudi drugi majski teden ponuja navdušencem nad vrhunskim športom pisan in bogat program, v katerem bodo prišli na svoj račun privrženci ekipnih športov. Novi selektor odbojkarske reprezentance Mark Lebedev bo danes zbral Slovence v Črnučah, bitke najvišje ravni pa bodo bili nogometaši, košarkarji in hokejisti.

Na kolesarski dirki po Italiji je danes prost dan, tudi jutri bo na športnem področju bolj mirno. Dejavni bodo člani izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefe), ki se bodo pod vodstvom Aleksandra Čeferina sestali dan pred sredinim rednim letnim zasedanjem kongresa na Dunaju.

Nogometni pokal in derbi v Beogradu

Sreda bo v resnici spektakularna. Ob 4. uri po našem času jo bosta odprla Luka Dončić v ligi NBA in Anže Kopitar v NHL. Košarkarji Dallasa bodo gostovali v Phoenixu, hokejisti Los Angelesa pa v Edmontonu. Zvečer bo pestro na nogometnih zelenicah – Koper in Bravo se bosta v Celju merila v finalu slovenskega pokala (20.30), Juventus in Inter pa italijanskega (21).

Četrtek bodo zaznamovali košarkarji v ligi ABA. Cedevita Olimpija bo v prvi tekmi polfinala gostovala v Beogradu pri Crveni zvezdi (19). Petek prinaša začetek svetovnega prvenstva v hokeju v skupini A, v prvih tekmah (16.20) se bodo Francozi merili s Slovaki, ZDA pa z Latvijo.

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v Beogradu pomerili s Crveno zvezdo. FOTO: Cedevita Olimpija

Konec tedna bo vnovič zanimivo v slovenskem nogometnem prvenstvu, pod drobnogledom bosta predvsem Koper in Maribor. Slednji bodo v soboto (20.15) gostili Kidričane, vodilni Koprčani bodo šele v ponedeljek (17.30) gostili Radomljane. Otoški utrip bosta v soboto zaznamovala Liverpool in Chelsea, ki se bosta pomerila v finalu prestižnega pokala FA, v Slovenj Gradcu pa se bo začel zaključni turnir rokometnega pokala Spar: Dobova vs. Loka (17) in Gorenje vs. Celje PL (20).

Nedelja prinaša zabavo ljubiteljem bencinskih športov – aktivni bodo v motokrosu (Sardinija) in motociklizmu (Le Mans). Prva SNL prinaša tekmi Domžale – Celje (15) in derbi Olimpija – Mura (17.30).