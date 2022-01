Na Kitajsko z aktivno energijo jang ali pasivno jin?

Nov teden, tudi športni. Današnji ponedeljek že prinaša odločilni dvoboj, na evropskem rokometnem prvenstvu bosta v Debrecenu Slovenija in Črna gora v skupini A z začetkom ob 18. uri med seboj odločili, kdo bo v Budimpešti nadaljeval z boji v drugem delu starocelinskega tekmovanja. V Zürichu bo ob 19.30 izbor nogometašice in nogometaša leta 2021 s strani mednarodne zveze. Med moškimi so v predzadnje sito za okronanje prišli Robert Lewandowski, Lionel Messi in Mohamed Salah. Torej ... vse je jasno! Začenja se odprto prvenstvo Avstralije v tenisu. Novak Đoković po sagi okoli vizuma ne bo branil naslova, drugi bodo torej še bolj zagrizli v kost izziva zmage na velikem slamu v Melbournu in nagrade 4,4 milijona avstralskih dolarjev (2,8 milijona evrov).

Znani slovenski Pekinžani

V Pekingu in seveda v njegovi okolici bodo od 4. do 20. februarja 24. zimske olimpijske igre. Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez pa bo slovensko reprezentanco za ta športni praznik štiriletja imenoval na svoji seji na Brdu pri Kranju v torek, 18. februarja. V noči na torek spet ne bo NBA-spanca, Dallas Luke Dončića (2.30) pričakuje Oklahomo City.

Anamarija Lampič bo v slovenski odpravi za zimsko olimpijado v Pekingu. FOTO: Jens Schlüter/AFP

Odiseja Cedevite

V sredo, 19. januarja, naj bi Cedevita Olimpija nadaljevala svojo odisejo v košarkarskem evropskem pokalu. Odiseja iz Patrasa zaradi okužb ni dočakala, bo Gran Canario ob 20.30? Okužbe so jo zagodle tudi v taboru rokometašic Krima Mercatorja. Tako pa je v sredo ob 18.45 na sporedu tekma 13. kola lige prvakinj, Ljubljančanke gostujejo pri Györu. V Evropi bo tudi ACH Volley, oranžni zmaji se bodo v povratni tekmi osmine finala pokala challenge v Bukarešti ob 17. uri pomerili z odbojkarji Steaue, uvodni dvoboj so dobili s 3:1.

Dončić proti Torontu

V četrtek,, 20. januarja, se bo nadaljevalo evropsko prvenstvo za rokometaše, Slovenija pa se bo na EP v futsalu na Nizozemskem v 1. kolu (17.30) soočila s Kazahstanom. Toronto bo tekmec Dallasa v NBA (2.30 v noči na četrtek), moštvo Steel Wings Linz pa hokejistov SIJ Acronija Jesenic v alpski ligi, začetek v Podmežakli bo ob 20. uri. Biatlonci se bodo s svetovnim pokalom ogrevali za Peking, v Anterselvi bo ob 14.15 moška posamična preizkušnja na 20 km.

Čater v Kitzbühelu

Petek se bo športno začel ob 1.30 z dvobojem lige NBA med Dončićevimi Mavericksi in Phoenixom. Košarkarsko bo pestro še od 18. ure naprej, Krka bo v jadranski ligi lovila življenjsko pomembni točki v Zadru. V Kitzbühelu bo moški smuk (11.30), biatlonke bodo v Italiji opravile svojo najdaljšo preizkušnjo, ob 14.15, na 15 km. Titisee-Neustadt bo po Zakopanah novo prizorišče svetovnega pokala v smučarskih skokih, fantje bodo ob 15.50 opravili kvalifikacije. SŽ Olimpija bo pričakala novega tekmeca v razširjeni avstrijski ligi, v Tivoliju ob 19.45 gostuje Dunaj.

Anže Lanišek se po Zakopanah ne bo zaviral niti v Titisee-Neustadtu. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Orli na nemškem nebu

Na Streifu v Kitzbühelu bo v soboto, 22. januarja, še en smuk (11.30) za alpince, alpinke bodo imele svojega ob 10. uri v Cortini d'Ampezzo. Skakalci bodo v Nemčiji imeli svojo prvo od dveh posamičnih tekem, začetek uvodne bo ob 16.15. V biatlonu bodo moški v Anterselvi ob 12.50 začeli preizkušnjo s skupinskim štartom, ob 15. uri bodo dekleta na progi v boju na 4 x 6 km. Hokejisti Jesenic po razporedu alpske lige gostujejo v Salzburgu (20) pri Red Bull juniors.

Ledeni objem

Začnimo nedeljo topleje, saj bo športni program tako ali tako spet narekovala zima. Na EP se bodo rokometaši še vedno bodli, Krim Mercator bo v ligi prvakinj ob 16. uri gostoval v Metzu. Zdaj pa v ledeni objem; v Kitzbühelu bo moški slalom (10.30 in 13.30), v Cortini ženski superveleslalom (11.45). Skoki v Titisee-Neustadtu se bodo začeli ob 14.30 s kvalifikacijami, ob 16. uri bo tekma. V biatlonu bo v Anterselvi štafeta za moške (12.15), ženske gredo ob 15.15 na preizkušnjo s skupinskim štartom.