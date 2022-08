Na Ljubljanici prvo državno prvenstvo v odbojki na vodi

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) in agencija Extrem sta deset dni pred začetkom svetovnega prvenstva v odbojki, ki bo med 26. avgustom in 11. septembrom v Sloveniji in na Poljskem, v torek zvečer na Ljubljanici organizirali prvo državno prvenstvo v odbojki na vodi.

V ženskem finalu sta se za naslov državnih prvakinj pomerili Nina Lovšin in Asja Šen proti Zali Javornik in Maji Marolt. Zanesljivi zmagovalki in prvi državni prvakinji v odbojki na vodi sta tako Lovšin in Šen. Tekmo sta dobili po dveh odigranih setih. V napetem in zelo izenačenem moškem finalu pa sta po treh setih David Renko in Urh Port premagala Tadeja Boženka in Daniela Pokeršnika in tako postala prva državna prvaka v odbojki na vodi.

Platforma z igriščem je bila postavljena na reki Ljubljanici in potopljena približno 15 centimetrov pod vodno gladino. Dvojice so se med seboj merile po sistemu enojne eliminacije.

Kozamernik: Želimo si, da nas podpre čim več navijačev

»Dogodki tega kova so izjemno pomembni za promocijo svetovnega prvenstva. Nam to predstavlja odlično povabilo občinstvu. Vidi se kaj vse organizatorji športnih dogodkov v Sloveniji zmoremo, smo v samem vrhu glede organizacije takšnih doživetij. To je tudi pripeljalo do tega, da v Sloveniji lahko dobro pripravimo svetovno prvenstvo. Pred nami je velik izziv, imamo zgolj dva meseca za pripravo prvenstva, kar običajno vzame tri ali štiri leta. Trenutno smo v sklepni fazi vsega potrebnega,« je o samem pomenu organizacije takšnega dogodka in svetovnem prvenstvu povedal generalni sekretar OZS Gregor Humerca.

Med udeleženci je bil tudi reprezentant Jan Kozamernik, ki je dogajanje pospremil z besedami: »V tej situaciji, ko se je svetovno prvenstvo tako pozno prestavilo v Slovenijo, je zelo pomembno, da lahko vsi vidijo na kakšni ravni lahko organiziramo športne dogodke. Vesel sem, da smo lahko del tega. Teh zadnjih štirinajst dni pred prvenstvom je bistveno, da se veliko energije vloži v samo promocijo dogodka, saj si seveda želimo, da nas podpre čim več navijačev. Z reprezentanco trdo treniramo, nov trener je v ekipo prinesel dodatno svežino in zagnanost, ki smo jo potrebovali. Mislim, da se naša forma vzpenja. Pred svetovnim prvenstvom smo imeli resda malo časa, ampak smo se dobro ujeli, gremo v isto smer s skupnimi cilji in to je ključno.«

»Rad bi se zahvalil OZS, da je prepoznala potencial takšnega dogodka že leta 2019 pred evropskim prvenstvom in, da smo to zgodbo ponovili zdaj ob promociji svetovnega prvenstva v odbojki. To je edinstven način, da občinstvu približamo odbojko in na pravi način predstavimo svetovno prvenstvo. Ljubljanico smo lahko izkoristili z vsemi bregovi in mostovi, da lahko dogodek spremljajo vsi,« je še dejal direktor agencije Extrem Simon Rožnik.

Dogodek so popestrili tudi z zvočno-svetlobno predstavo, nastopom sinhronih plavalk in muzikalom Povodni mož.

FOTO: Siniša Kanižaj/OZS

FOTO: Siniša Kanižaj/OZS