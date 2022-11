Na predzadnji v Braziliji prva za Britanca

Britanec George Russell (Mercedes) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Braziliji. Zanj je to prva zmaga v karieri. Na drugem mestu je predzadnjo preizkušnjo sezone končal njegov moštveni sotekmovalec in rojak Lewis Hamilton, tretji je bil Španec Carlos Sainz (Ferrari).

Tako kot je bila za Russlla so sploh prvi zmaga v karieri, pa je današnji uspeh obenem za Mercedes šele prva zmaga v letošnji sezoni, vse prejšnje dirke so dobili dirkači ekip Red Bull in Ferrari.

Svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je po trčenju s Hamiltonom na začetku dirke in dodatnem postanku v boksih tokrat končal šele na šestem mestu.

V Braziliji so izpeljali predzadnjo dirko sezone. Večina odločitev je že padla, zdaj je najbolj zanimivo vprašanje podprvaka med dirkači. Pred Brazilijo je bil v nekoliko boljšem položaju Red Bullov Sergio Perez pred Ferrarijevim Charlesom Leclercom, zdaj pa ima slednji točko več (286-287).

Uvod v današnje dogajanje je bila sicer sobotna sprinterska dirka. Ta je tretjič v sezoni odločala o startnem vrstnem redu namesto klasičnih kvalifikacij. Dobil jo je Russell pred Sainzem in Hamiltonom. Šele četrti je bil Verstappen.

Na ta način si je Russell privozil »pole position«, ob njem pa je iz prve vrste začel še Hamilton, saj je Sainz zaradi menjave pogonskega sklopa dobil kazen in začel s pet mest slabšega izhodišča.

Start sta Mercedesa dobro izpeljala, Russel je obdržal prvo mesto pred Hamiltonom, tretji je bil Verstappen, že v uvodu dirke pa je zaradi trčenja Daniela Ricciarda in Kevina Magnussena posredoval varnostni avto.

A takoj ko se je ta umaknil, sta v boju za drugo mesto trčila Hamilton in Verstappen, pozneje pa še Leclerc in Lando Norris. Verstappen in Leclerc sta morala na hitro popravilo v bokse, tako da sta padla na zadnji mesti.

Medtem si je v ospredju Russell privozil majhno prednost pred Perezom, tretji je bil Sainz. Takšen je bil tudi vrstni red po prvih postankih, Hamilton pa je bil tik za vodilno trojico.

Hamilton je bil 22 krogov pred koncem še drugič v boksih in se vrnil kot tretji. Mercedesu je šlo tokrat vse po načrtih, tudi Russsel je drugo menjavo opravil brezhibno in se 20 krogov pred koncem vrnil v vodstvo.

A potem ko je Norris obtičal na stezi, je še enkrat posredoval varnostni avto, ki je 11 krogov pred koncem zgostil konkurenco. Russell je imel tako le še minimalen naskok pred moštvenim sotekmovalcem, a ga je do konca brez težav ubranil in se prešerno veselil prvega uspeha.

Perezu ni uspelo zadržati tretjega mesta, prehitela sta ga oba Ferrarija, na koncu pa še Verstappen, ki je nazadnje prišel do šestega mesta.

»Neverjeten občutek je. Hvala vsem v ekipi, ki so mi to omogočili. Bil sem izredno hiter, bilo je tudi veliko pritiska in vesel sem, da se je tako izteklo. Zdaj težko kaj povem, preplavljajo me čustva in spomini,« je po zmagi dejal presrečni Russell.

»Čestitke Georgeu, vse je opravil odlično. Prav tako naši ekipi, lepo je biti spet nazaj na vrhu. Hvala pa tudi vsem navijačem tukaj v Braziliji, spet sem zelo užival in komaj čakam, da se vrnem,« pa je uspeh pospremil Hamilton.

Do konca sezone 2022 je le še preizkušnja v Abu Dabiju naslednji teden.