Na razbeljeni cesti preizkus meje vzdržljivosti

V nadaljevanju preberite:

Dvanajsta od 22 dirk v sezoni 2022 bi lahko dala jasen namig na najbolj pomembno vprašanje: ali se bo boj za naslov svetovnega prvaka v formuli 1 zakuhal in bo odprt do konca, ali bosta Max Verstappen in njegov Red Bull vzpostavila prevlado in konkurenci prepustila drobtinice. Večina oči na VN Francije (nedelja, 15.00) bo uprtih v »domačina« Charlesa Leclerca. Kakšne razmere pričakujejo na stezi, kaj bo odločalo o zmagi, kaj pred jubilejno dirko pričakuje Lewis Hamilton in ali je Ferrari že določil številko 1 ...