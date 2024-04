Na reliju po Hrvaški tudi legendarna Janica Kostelić

S slovesnim odprtjem oziroma slavnostnim štartom bodo danes ob 18.30 v Zagrebu dvignili zastor nad reli za svetovno prvenstvo po Hrvaški, ki se bo znova zelo približal tudi Sloveniji. Uvodna hitrostna preizkušnja bo na sporedu jutri zjutraj, začela pa se bo v naselju Krašić (ob 8.28), ki leži približno 25 kilometrov vzhodno od Metlike.

Z izjemo finskega šampiona Kalleja Rovanperäja (Toyota), svetovnega prvaka zadnjih dveh sezon in predlanskega zmagovalca relija na Hrvaškem, ki letos vozi zgolj na izbranih preizkušnjah, so na štartu pravzaprav vsi najboljši dirkači. Med njimi še posebej visoko merita vodilna v skupni razvrstitvi, Belgijec Thierry Neuville (hyundai i20) in Valižan Elfyn Evans (toyota yaris), ki ju na vrhu seštevka za svetovno prvenstvo loči le šest točk. Evans tudi brani zmago na tej dirki v naši soseščini.

Na tretjem mestu je po treh letošnjih postajah – v Monaku, na Švedskem in Keniji – Francoz Adrien Fourmaux (ford puma), ki za vodilnim Neuvillom zaostaja že za 21 točk. Branilec lovorike Rovanperä, ki bo tokratni spektakel na Hrvaškem spremljal kot strokovni komentator za finsko televizijsko postajo MTV3, po zmagoslavju na prejšnjem reliju Safari drži skupno peto mesto, pri čemer ga od četrtouvrščenega Estonca Otta Tänaka (hyundai i20) ločita le dve točki, od prvouvrščenega Neuvilla pa že 36.

Že danes se dirkači ogrevajo na t. i. shakedownu v Okiću, kjer je adrenalinsko vožnjo izkusila tudi nekdanja hrvaška smučarska zvezdnica Janica Kostelić, ki je prisedla k osemkratnemu svetovnemu prvaku, Francozu Sebastienu Ogierju (toyota yaris).

Medved lani prvi dan šokiral vse po vrsti

Med prijavljenimi posadkami sta tudi dve slovenski. Ob dirkaški navezi Boris Požeg-Jernej Korpar (Rally društvo Beja šport, ford fiesta rally 3) se bosta na Hrvaškem znova dokazovala tudi Jan Medved-Izidor Šavelj (Avto klub G-race Primorska, opel corsa rally4), ki sta lani na tem reliju šokirala vse po vrsti, potem ko sta v razredu dvokolesno gnanih avtomobilov RC4 dobila polovico hitrostnih preizkušenj in si pridirkala že dve minuti naskoka pred najbližjim zasledovalcem. Na žalost ga je potem naslednji dan ustavila poškodba kolesa.

Jan Medved (desno, s svojim sovoznikom Izidorjem Šavljem) pravi, da je velik izziv že priti na štart takšne dirke. FOTO: Uroš Modlic

»Reli za svetovno prvenstvo se močno razlikuje od dirk, ki smo jih vajeni doma. Ne le zaradi konkurence, ampak tudi zavoljo logistike in dolžine. Tekmeci so na tej ravni seveda veliko bolj navoženi, sam letos, denimo, še nisem odpeljal nobenega relija, saj se državno prvenstvo še ni začelo. Logistično in finančno je velik izziv že priti na štart takšne dirke, njena dolžina pa je seveda v povsem drugih dimenzijah kot v slovenskem prvenstvu. Na Hrvaškem nas čaka dvajset hitrostnih preizkušenj, skupna dolžina relija pa znaša več kot 1400 kilometrov,« je pojasnil Medved, ki si je lani privozil naslov državnega podprvaka med dvokolesno gnanimi dirkalniki.